San Carlos quiere volver a sumar ante Talleres (RE)

Villa San Carlos, que deambula por los últimos puestos (suma 12 unidades), se presenta esta tarde en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, para enfrentar desde las 15:30 y con el arbitraje de Maximiliano López Monti, a Talleres, sexto en las posiciones con 22 puntos, en uno de los partidos que forma parte de la decimoquinta fecha del torneo de la B Metropolitana.

El Celeste anda a los tumbos en la competencia, por lo que esta tarde intentará traerse de Remedios Escalada un resultado que le permita abandonar los últimos puestos. Los dirigidos por el Pajaro Miranda vienen de caer por 2-0 ante Laferrere en Berisso, y de tal manera, acumula dos encuentros consecutivos sin sumar puntos.

Mientras que Talleres, que este año regresó a la tercera categoría del fútbol argentino, tras descender de la Primera Nacional, llega sexto en la tabla de posiciones, a seis unidades de los punteros Arsenal y Villa Dálmine (28), lo que lo convierten en uno de los animadores del certamen.

Como ya es una constante, Pablo Miranda no confirmó el equipo. Seguramente meterá alguna variantes ya que no quedó conforme con el rendimiento después de la derrota con Laferrere, en Berisso. De todos modos, la probable formación podría tener estos nombres y apellidos: Tomás Akimenco; Luciano Machín, Alejo Lloyaiy, Franco Ojeda y Antonio Martíne; Augusto Pontón, Angel Acosta, Juan Villagra y Facundo Farías; Kevin Pavia y Rodrigo Salinas.

LA FECHA

La continuidad de la decimoquinta fecha de la B Metropolitana, que continuará esta trade desde las 15:30, tendrá los siguientes partidos; Brown de Adrogué vs. Sp. Italiano; Argentino de Merlo vs. Liniers; Defensores Unidos vs. Comunicaciones; Deportivo Armenio vs. Camioneros; Flandria vs. Deportivo Merlo y Laferrere vs. San Martín. Y a las 18 lo harán Ituzaingó vs. Villa Dálmine.