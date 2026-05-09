Rugby: floja jornada para los equipos de La Plata, con una sola victoria

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Se disputó una nueva fecha de los torneos de la URBA y los equipos de La Plata tuvieron un saldo mayoritariamente negativo. En el Top 14, tanto Los Tilos como La Plata RC volvieron a tropezar, mientras que en Primera A Universitario cayó como local y San Luis fue el único representante de la región que pudo festejar. También hubo derrotas para Albatros y Berisso en sus respectivas categorías.
En el Top 14, Los Tilos no pudo recuperarse tras la polémica derrota sufrida la semana pasada ante CASI y volvió a caer, esta vez frente a CUBA, por 42 a 33, en un duelo directo entre equipos que llegaban igualados en puntos.
Por su parte, La Plata Rugby Club, que venía de perder ajustadamente ante Belgrano en el cierre del partido anterior, tampoco pudo ante uno de los candidatos al título. El Canario cayó como local frente al SIC por 38 a 31, en otro encuentro muy disputado.
En Primera A, Universitario no logró hacerse fuerte en Gonnet y perdió frente a San Cirano por 19 a 12, en un partido parejo que terminó inclinándose para la visita.
La buena noticia para el rugby platense llegó de la mano de San Luis, que consiguió una sólida victoria como visitante frente a Curupaytí por 37 a 12. El Marista sumó un triunfo importante para seguir prendido en la pelea por los puestos de ascenso y playoffs.
En Segunda División, Albatros no pudo sostener su marcha positiva y perdió en Hernández ante Tigre por 22 a 3, en un cruce entre dos equipos de fuerzas similares.
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Por último, en Tercera, Berisso RC atraviesa un momento complicado y sufrió una dura derrota como visitante frente a Porteño, que se impuso por un contundente 54 a 7. El equipo berissense acumula dos caídas consecutivas y buscará recuperar terreno en la próxima fecha.
Roberto Acosta/El Día
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