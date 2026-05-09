Villa Garibaldi: vecinos hartos por el abandono

Quejas por las calles que se vuelven “intransitables” / El Dia

Vecinos de Villa Garibaldi volvieron a manifestar su malestar por el estado de abandono que atraviesa la localidad, con reclamos que se repiten y que no tienen respuestas, según sostienen. La falta de luminaria, calles de tierra intransitables y problemas de desagües encabezan la lista de quejas.

“Está todo detonado”, resumió un frentista. “En la Delegación anotan en cuadernos, pero no pasa nada”, agregó.

La falta de alumbrado público es una constante. Romina Larroche, de 652 entre 13 y 13 bis, reclama desde hace años: “Es una boca de lobo cuando se queman los focos de la esquina, tardan en cambiarlos y quedamos sin luz”.

En 13 entre 661 y 662, Jaime Morales señaló que “el poste ni siquiera tiene número”, lo que dificulta formalizar el reclamo. En la misma línea, Alejandra, de 14 entre 659 y 660 relató que llevan un mes sin luz en la cuadra: “Llamamos y el reclamo es el 00345427, pero seguimos igual”.

Otros vecinos aseguran que los pedidos se acumulan sin respuesta. “Desde 2024 llevamos, al menos, 15 reclamos por alumbrado en 664 entre 12 y 13, y en 13 y 670, pero no hay soluciones”, detalló Macarena Gil. A su vez, Lina Santarelli reportó un poste sin funcionar en 20 bis y 665.

También se denunció un caño roto en 11 y 656. Marisa Dauma explicó: “Se inunda la esquina, el agua no cruza. Hice dos reclamos en la Delegación y ni siquiera me dieron un número”.

Asimismo, se formalizaron presentaciones por el mal estado de las calles de tierra. Alejandra Romero presentó una nota por la calle 13 entre 659 y 670: “Tiene pozos y zonas erosionadas que la vuelven intransitable”. Mientras, Jackeline Verna agregó: “Hay calles por las que no se puede circular”, como en 10 y 666. La queja se repite en 670 entre 13 y 14 por pozos y deterioro.