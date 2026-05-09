El dólar cerró estable y el Central volvió a comprar

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El dólar oficial cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en las pantallas del Banco Nación, sin variaciones respecto al cierre previo. Así, la divisa estadounidense concluyó la semana con escasos movimientos y baja volatilidad.
Por su parte, el dólar blue también mostró estabilidad y cerró en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, sin modificaciones respecto a la jornada anterior.
En el segmento mayorista, la divisa finalizó en $1.392,5, por debajo de los $1.400 y a una distancia de $325 del techo de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.717,98.
En paralelo, el Banco Central volvió a intervenir con compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y sumó otra jornada positiva para la acumulación de reservas.
La entidad conducida por Santiago Bausili adquirió US$ 110 millones, en lo que representó la compra diaria más importante de agosto. De esta manera, las reservas internacionales crecieron en 105 millones de dólares y finalizaron en 46.056 millones de dólares.
Según datos oficiales, desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, a comienzos de 2026, el organismo ya acumuló compras por US$ 7.485 millones, equivalente a cerca del 75% de la meta anual prevista.
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