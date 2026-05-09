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Policiales |Alarma por una modalidad en crecimiento

Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata

Un hombre alquiló un departamento temporario en calle 5 entre 42 y 43. Antes de irse desvalijó el lugar y quedó filmado

Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata

Su rostro y cada uno de sus movimientos quedaron filmados / video

9 de Mayo de 2026 | 02:28
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Lejos de tratarse de un episodio aislado, un nuevo caso de inseguridad volvió a poner en alerta a los propietarios de alquileres temporarios en La Plata. La modalidad no es nueva y, de hecho, desde el año pasado EL DIA viene informando sobre distintos hechos similares en la Ciudad, con delincuentes que aprovechan la confianza de las plataformas digitales para ingresar a viviendas y luego concretar robos o estafas.

Esta vez, la víctima fue una mujer que ofrecía un departamento temporario ubicado en calle 5 entre 42 y 43, a metros de Plaza Italia, y que terminó denunciando haber sido desvalijada por un supuesto huésped que permaneció allí apenas dos días.

Según trascendió, el sospechoso realizó la reserva a través de Booking.com, se presentó bajo el nombre de “Nicolás Martins” y aseguró haber viajado hacia nuestra ciudad por el fallecimiento de su padre. El ingreso al inmueble ocurrió el lunes pasado cerca de las 13.45 y, de acuerdo al relato de la damnificada, el pago de la estadía fue realizado en efectivo.

En un principio, el hombre habría alquilado el departamento por una sola noche, aunque luego manifestó que posiblemente extendería su permanencia un día más. Finalmente, abandonó el lugar el miércoles por la mañana. Pero cuando la propietaria llegó al departamento para recibir las llaves, descubrió una escena inesperada: faltaban televisores, muebles, electrodomésticos y varios objetos de valor. El inmueble había quedado prácticamente vacío.

Cabe mencionar que entre los elementos denunciados como robados figuran dos televisores de 50 pulgadas, mesas, sillas, cortinas, una pava eléctrica, una sandwichera, veladores, ropa de cama, utensilios de cocina y otros artículos del equipamiento habitual de un alquiler temporario.

Sin embargo, un dato clave podría resultar determinante para la investigación: todo quedó filmado. Las cámaras de seguridad del hall del edificio registraron con claridad los movimientos del sospechoso durante su estadía y, especialmente, el momento en que comenzó a retirar distintos objetos del lugar.

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Según indicaron fuentes del caso, en uno de los videos se lo observa llevándose varias sillas y una mesa de exterior; en otro, aparece trasladando los televisores fuera del edificio y regresando minutos después. Además, las imágenes permitieron identificar claramente su rostro, elemento que ya fue incorporado a la causa.

Con ese material en su poder, la denunciante entregó las grabaciones a los investigadores, que ahora trabajan para esclarecer el hecho y determinar el verdadero paradero del acusado.

Lo cierto es que el episodio volvió a encender la preocupación entre quienes alquilan propiedades de manera temporaria en La Plata. La modalidad crece, los antecedentes se acumulan y el temor entre los propietarios también.

 

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