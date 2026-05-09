Cortes de luz: esta vez, se quejaron vecinos de City Bell y Villa Castells

La interrupción del servicio eléctrico volvió a generar malestar entre los vecinos de la zona norte de la Ciudad durante la mañana y el mediodía de este viernes.

Según pudo relevar este diario a través de los reclamos de vecinos, las zonas afectadas fueron Villa Castells y un sector del área céntrica de City Bell aledaña al eje comercial de la calle Cantilo.

En el caso de City Bell, los usuarios reportaron cortes que afectaron el normal desarrollo de la actividad en una franja horaria clave para el comercio, a media mañana. Al respecto, desde la empresa distribuidora Edelap se informó que “hubo una salida de servicio en City Bell durante la mañana. Se trabajó y normalizó la zona a las 11 horas”.

Sin embargo, la situación en Villa Castells reviste una persistencia que agota la paciencia de los frentistas.

Los reclamos sobre cortes de electricidad se repiten con frecuencia en dicho barrio.

Por caso, una vecina que realizó su planteo en las últimas horas en la zona de 5y 500 detalló que el problema es recurrente: ya había manifestado su malestar por interrupciones sufridas el pasado domingo 26 de abril y también el 29 de marzo.

Consultada la prestataria sobre este punto específico, se indicó que en el sector se registró un problema “en la red domiciliaria, no en el barrio”.

A pesar de las explicaciones técnicas, los vecinos insisten en la necesidad de soluciones definitivas ante un servicio que, aseguran, muestra fallas sistemáticas.

También se reclamó a lo largo del verano, una temporada que dejó un extenso listado de cortes en toda la Región: según registros oficiales, no hubo un día sin una interrupción en algún barrio.