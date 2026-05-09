Escala la disputa en el PJ por el control de comisiones en el Senado

La disputa interna en el peronismo volvió a escalar en el Senado. La pelea por las comisiones anotó otro capítulo en el enfrentamiento que mantienen Axel Kicillof y el kirchnerismo con amagues de ruptura y un final incierto.

La Cámara alta viene siendo uno de los escenarios que expone el quiebre. Ocurrió en la definición de autoridades cuando La Cámara avanzó sobre las pretensiones del kicillofismo y se quedó con la vicepresidencia del cuerpo a la que le terminó añadiendo la conducción del bloque. Para el primero de los cargos impuso a Mario Ishii frente a los deseos del Movimiento Derecho al Futuro de ubicar allí a Ayelén Durán.

El cristinista Sergio Berni, en tanto, desembarcó en la presidencia de la bancada de Fuerza Patria luego de dos meses de extrema tensión, cartas con advertencias lanzadas a la vicegobernadora Verónica Magario y amenazas de denuncias.

La disputa se tomó apenas un respiro, porque retornó con fuerza hace algunas semanas cuando se puso sobre la mesa la discusión por las presidencias de las comisiones.

Por un lado, La Cámpora pretendía conservar Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA). Por el otro, el sector de Kicillof que buscaba presidir Legislación General. Al tironeo se sumó el Frente Renovador que reclamaba ACA con el argumento de que el kirchnerismo se había quedado con la vice primera y el bloque. El lugar era para Malena Galmarini.

La tensión fue en aumento porque La Cámpora no quiere ceder Asuntos Constitucionales, un cuerpo de trabajo clave porque por allí pasan los pliegos de designación de jueces y fiscales y, además, las propuestas de nombramientos en la Suprema Corte que llegarían antes de fin de año.

El sector de Máximo Kirchner mantiene el objetivo de conservar un eje de trabajo con incidencia en el Poder Judicial. Porque tiene al ministro de Justicia Juan Martín Mena y en el Consejo de la Magistratura a Facundo Tignanelli, el presidente del bloque de diputados. Asuntos Constitucionales estaba en manos hasta el año pasado por el senador Emanuel González Santalla, otro lugarteniente del líder de La Cámpora.

Pero ante la insistencia de Massa, el camporismo propuso que Galmarini presidiera Legislación, justamente la comisión que reclama el sector de Kicillof. La pelea, entonces, no tardó en volver a estallar.

En el medio, pasó de todo. Berni, como presidente del bloque, envió a Magario una lista con los pedidos de los senadores Pero algunos de los representantes del kicillofismo no le respondieron la nota que les había enviado el ex ministro de Seguridad para establecer sus preferencias.

En esa lista González Santalla quedaba a cargo de ACA y Galmarini en Legislación General. Así, se postergaban los deseos del Movimiento Derecho al Futuro de ubicar en Legislación al senador Germán Lago.

Pero Magario decidió actuar. El lunes dictó un decreto con la conformación de las comisiones y cambió la hoja de ruta de Berni. Ubicó en ACA a Galmarini, al camporista Santalla en Presupuesto y a Lago en Legislación, para acceder a los deseos del kicillofismo, sector que integra.

Lejos de aplacarse, la pelea escaló. Hubo una acalorada reunión de bloque llamada por Berni donde algunos senadores K reclamaron desconocer el decreto de Magario.

MOVIDA DEL MDF

El sector de Kicillof decidió entonces accionar. Lago convocó ayer a reunión de Legislación para dejarla conformada. El senador Diego Videla, enrolado en La Cámpora, no tomó parte en la votación y dejó expuesto que se avanzó en contrario a lo resuelto en el bloque.

Legislación quedó conformada por Lago (presidente) Pedro Borgini, Fernando Coronel y Ayelén Durán por el MDF. Diego Videla (La Cámpora), Federico Fagioli (Patria Grande), Guillermo Montenegro, Carlos Curestis y Gonzalo Cabezas (LLA); Marcelo Leguizamón (Hechos) y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad).

¿Por qué Kicillof quiere el control de esa comisión? Porque es un cuerpo de trabajo clave por donde pasan los proyectos clave ya que se dedica al abordaje de todo lo referente a normas generales en materia civil, comercial, penal, de ejecución penal y administrativa. En términos políticos, además, porque busca contar con esa herramienta para bloquear iniciativas que pudiera impulsar el kirchnerismo a espaldas del Ejecutivo.

El escenario, sin embargo, sigue abierto. En medio de la disputa, el Senado continúa sin reunirse y hay amagues de La Cámpora de llevar la conformación de las comisiones al recinto, en busca de mover las piezas y deshacer el decreto que dictó hace algunos días la vicegobernadora.