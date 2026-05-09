Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Policiales |Del robo de autos a causas por homicidio

La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata

Con un extenso prontuario que incluye múltiples capturas activas, el delincuente volvió a caer tras un allanamiento

La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata

Uno de los pesos pesados del delito volvió a caer en La Plata / EL DIA

9 de Mayo de 2026 | 02:29
Edición impresa

En el marco de una ciudad atravesada por la inseguridad y con vecinos que a diario denuncian robos, asaltos y hechos cada vez más violentos, en las últimas horas volvió a caer uno de los nombres más temidos del hampa platense: G.N. L., alias “Mantecoso”, un delincuente de 32 años con un extenso y alarmante prontuario que desde hace más de una década aparece ligado a graves causas penales.

Su detención se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle 157 entre 35 y 36, donde efectivos de la comisaría Quinta y grupos operativos especiales lograron localizarlo luego de una investigación que se había iniciado a raíz de un robo denunciado el pasado 21 de abril.

De acuerdo a fuentes policiales, la pesquisa comenzó tras la presentación de un vecino que denunció que, días antes, había dejado estacionado su vehículo en la zona de 59 entre 22 y 23 y, al regresar, descubrió que delincuentes habían sustraído distintos elementos del interior. A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados, los investigadores lograron identificar como principal sospechoso a “Mantecoso”, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad.

Con esa prueba, la Justicia otorgó una orden de registro que terminó dando un resultado contundente. No sólo encontraron elementos vinculados al hecho investigado, sino que además apareció un verdadero arsenal del delito.

Entre los objetos secuestrados había un arma de fuego calibre 9 milímetros con numeración suprimida, un handy inhibidor de señal -habitualmente utilizado para frustrar alarmas o rastreos-, más de 100 gramos de marihuana, varios teléfonos celulares, herramientas, cascos y dos vehículos que presentaban irregularidades.

Pero el dato que más llamó la atención fue otro: al momento de su captura, “Mantecoso” mantenía varios pedidos de captura activos dictados por distintos juzgados de La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha

Su historial judicial es impactante. Registra antecedentes por robo agravado, amenazas, encubrimiento, hurtos reiterados, hallazgo de automotores y causas mucho más graves, como homicidio y tentativa de homicidio. Los registros muestran ingresos y egresos del sistema penitenciario, capturas pendientes y expedientes abiertos desde al menos 2013.

Para los investigadores, su perfil encaja en el de un delincuente habitual que, pese a las reiteradas detenciones y causas acumuladas, seguía operando en distintos puntos de la ciudad y que es considerado peligroso. Ahora “Mantecoso” quedó nuevamente a disposición de la Justicia y deberá responder no sólo por el hecho que originó el allanamiento, sino también por la tenencia ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado, infracción a la Ley de Drogas y las múltiples causas pendientes que arrastraba.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
+ Leidas

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Reclamos por una supuesta caída de cobertura del IOMA

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Últimas noticias de Policiales

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría

Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata

Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha
Espectáculos
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
“Estoy pleno”: Guillermo Francella, feliz por el Platino de Honor
Información General
Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones
Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
La Ciudad
Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
En algunos barrios sale agua marrón o por goteo
VIDEO. Silbidos, una promesa y 6 décadas de amor
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Demanda millonaria de la Comuna a Aloise
Deportes
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
Última práctica para que Pereyra defina los once
Boca busca algo más que la clasificación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla