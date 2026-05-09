La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata

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Con un extenso prontuario que incluye múltiples capturas activas, el delincuente volvió a caer tras un allanamiento
En el marco de una ciudad atravesada por la inseguridad y con vecinos que a diario denuncian robos, asaltos y hechos cada vez más violentos, en las últimas horas volvió a caer uno de los nombres más temidos del hampa platense: G.N. L., alias “Mantecoso”, un delincuente de 32 años con un extenso y alarmante prontuario que desde hace más de una década aparece ligado a graves causas penales.
Su detención se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle 157 entre 35 y 36, donde efectivos de la comisaría Quinta y grupos operativos especiales lograron localizarlo luego de una investigación que se había iniciado a raíz de un robo denunciado el pasado 21 de abril.
De acuerdo a fuentes policiales, la pesquisa comenzó tras la presentación de un vecino que denunció que, días antes, había dejado estacionado su vehículo en la zona de 59 entre 22 y 23 y, al regresar, descubrió que delincuentes habían sustraído distintos elementos del interior. A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados, los investigadores lograron identificar como principal sospechoso a “Mantecoso”, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad.
Con esa prueba, la Justicia otorgó una orden de registro que terminó dando un resultado contundente. No sólo encontraron elementos vinculados al hecho investigado, sino que además apareció un verdadero arsenal del delito.
Entre los objetos secuestrados había un arma de fuego calibre 9 milímetros con numeración suprimida, un handy inhibidor de señal -habitualmente utilizado para frustrar alarmas o rastreos-, más de 100 gramos de marihuana, varios teléfonos celulares, herramientas, cascos y dos vehículos que presentaban irregularidades.
Pero el dato que más llamó la atención fue otro: al momento de su captura, “Mantecoso” mantenía varios pedidos de captura activos dictados por distintos juzgados de La Plata.
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Su historial judicial es impactante. Registra antecedentes por robo agravado, amenazas, encubrimiento, hurtos reiterados, hallazgo de automotores y causas mucho más graves, como homicidio y tentativa de homicidio. Los registros muestran ingresos y egresos del sistema penitenciario, capturas pendientes y expedientes abiertos desde al menos 2013.
Para los investigadores, su perfil encaja en el de un delincuente habitual que, pese a las reiteradas detenciones y causas acumuladas, seguía operando en distintos puntos de la ciudad y que es considerado peligroso. Ahora “Mantecoso” quedó nuevamente a disposición de la Justicia y deberá responder no sólo por el hecho que originó el allanamiento, sino también por la tenencia ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado, infracción a la Ley de Drogas y las múltiples causas pendientes que arrastraba.
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