Protesta de ambientalistas en el Centro

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Integrantes del Foro en Defensa del Árbol se movilizaron ayer en las adyacencias de 11 y 57 para denunciar las podas severas que afectan el arbolado urbano de la Ciudad, y exigir el cumplimiento de la normativa vigente.
La organización denunció cuatro casos concretos en el casco céntrico donde, según afirmaron, se incumplieron tanto la legislación vigente como un fallo judicial dictado en noviembre de 2024 que ordenaba proteger los ejemplares de la ciudad. Los episodios ocurrieron en avenida 7 y 63, en calle 12 entre 67 y 68, y en 53 y 10. El caso de mayor repercusión fue el registrado en la manzana del Palacio Municipal, donde los históricos naranjos fueron, según los manifestantes, severamente desfigurados por las intervenciones.
Por eso, con carteles y pancartas, se concentraron bajo las consignas “Un árbol sin ramas no es un árbol” y “Los árboles pertenecen a la comunidad”. Entre sus principales reclamos, pidieron al municipio que respete la ordenanza 9.880 y la Ley Provincial 12.276, ambas vinculadas a la protección del arbolado público.
Referentes del Foro expresaron que este tipo de podas compromete la salud de los árboles y reduce los beneficios ambientales que brindan a la comunidad, como la generación de sombra, la regulación térmica y la absorción de dióxido de carbono. La protesta se desarrolló de manera pacífica y convocó la atención de peatones y automovilistas.
Integrantes del foro en defensa del árbol, en plena movilización / el dia
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