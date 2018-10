Sobrevivió a Auschwitz y ganó el concurso "Miss Holocausto"

La polaca Tova Ringer sobrevivió al campo de exterminio más conocido del régimen nazi, Auschwitz, donde murieron más de 2 millones de personas, y hoy con la edad de 93 años fue coronada ganadora del llamativo concurso de belleza "Miss Holocausto" realizado en la ciudad Haifa, en Israel.

Ringer no sólo pasó terribles situaciones durante el período que permaneció en el espeluznante complejo del terror montado por el gobierno de Adolf Hitler en Polonia, de donde fue liberada a poco de finalizar la Segunda Guerra Mundial, sino que tuvo que lamentar allí la muerte de sus padres y otros familiares.

Ringer tiene dos hijos, cinco nietos y once bisnieto, le gusta hacer gimnasia y camina cada días dos kilómetros para mantenerse en buenas condiciones de salud. Respecto del concurso que acaba de ganar y de las críticas que giran a su alrededor, Ringer dijo que "hay gente que cree que los sobrevivientes del Holocausto no son muy normales y que exageran lo que les sucedió entonces" y sostuvo "muchas personas no entienden lo terribles que fueron las cosas que ocurrieron durante el Holocausto".

Por caso, Colette Avital, presidenta de la unión de sobrevivientes del Holocausto había expresado que “maquillar y disfrazar a estas sobrevivientes no precisamente va a ser sus vidas más significativas”.

Como contrapartida, una de las voceras del certamen, Tami Sinar, explicó que "no es un concurso convencional" y que es más bien una "ceremonia de homenaje para mujeres sobrevivientes del Holocausto". "En la elección se tiene en cuenta sobre todo la personalidad, no el aspecto", agregó Sinar.

Sinar además dijo que mediante el concurso "queremos proporcionarles la sensación de ser reconocidas como (personas) bellas y maravillosas"