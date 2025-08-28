Diputados piden respuestas sobre las denuncias

Diputados opositores del radicalismo, Encuentro Federal y de Democracia para Siempre reclamaron ayer respuestas a los escándalos sobre las supuestas coimas sobre compras de medicamentos, tras la difusión de esos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

El presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, dijo que “la única y gran batalla cultural que merecíamos en la Argentina era justamente la batalla contra la corrupción”.

En tanto, el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes sostuvo que al presidente Javier Milei “lo votaron para terminar con la casta y corrupción, no para reemplazar una banda por otra”.

El presidente de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, planteó que el Gobierno “tiene que dar respuestas, el silencio de ninguna manera es el método para afrontar” ante el escándalo sobre las denuncias de corrupción.