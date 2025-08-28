Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Rocío Bonacci iba con su padre hacia el Congreso cuando el vehículo despistó a la altura de Ramallo. “El chofer se quedó dormido”
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Rocío Bonacci, sufrió un accidente vial en la ruta 9, cuando viajaba rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara Baja. Al momento del accidente, en el auto también viajaba su padre, José Bonacci, histórico dirigente del partido Unite en Rosario, quien iba a bordo de un vehículo oficial del Parlamento.
A partir de las primeras versiones, se indicó que el chofer se habría quedado dormido, perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia un campo cercano a Ramallo. De acuerdo a lo que relató el padre en un audio enviado a un medio local: “Estamos bien. Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.
Tras el choque, la diputada de La Libertad Avanza recibió asistencia médica por heridas en el rostro, y ambos fueron trasladados al centro de salud más cercano a la localidad bonaerense donde ocurrió el accidente. En ese momento, José Bonacci estaba informando a la prensa sobre lo sucedido. “El chofer sufrió un episodio de apnea y se quedó dormido, pero no es la primera vez que ocurre; siempre manejan de manera peligrosa, a 160 kilómetros por hora”, declaró en diálogo con medios locales. Por su parte, el padre de la diputada cuestionó duramente la situación: “En varias oportunidades y por escrito, Rocío había advertido sobre la peligrosidad de los choferes de la Cámara, y nunca le hicieron caso”. Desde su entorno también precisaron: “Ella se encuentra bien. Fue el chofer de la Cámara quien se quedó dormido y terminó en la banquina. Iban a gran velocidad”.
Por el momento, tanto la diputada de LLA como su padre se encuentran fuera de peligro, informaron fuentes cercanas.
