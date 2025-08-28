Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales |La legisladora de La Libertad Avanza viajaba con un auto oficial en la ruta 9

Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente

Rocío Bonacci iba con su padre hacia el Congreso cuando el vehículo despistó a la altura de Ramallo. “El chofer se quedó dormido”

Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente

Rocío Bonacci, la diputada que sufrió un choque sobre la Ruta 9 / web

28 de Agosto de 2025 | 05:42
Edición impresa

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Rocío Bonacci, sufrió un accidente vial en la ruta 9, cuando viajaba rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara Baja. Al momento del accidente, en el auto también viajaba su padre, José Bonacci, histórico dirigente del partido Unite en Rosario, quien iba a bordo de un vehículo oficial del Parlamento.

A partir de las primeras versiones, se indicó que el chofer se habría quedado dormido, perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia un campo cercano a Ramallo. De acuerdo a lo que relató el padre en un audio enviado a un medio local: “Estamos bien. Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.

Tras el choque, la diputada de La Libertad Avanza recibió asistencia médica por heridas en el rostro, y ambos fueron trasladados al centro de salud más cercano a la localidad bonaerense donde ocurrió el accidente. En ese momento, José Bonacci estaba informando a la prensa sobre lo sucedido. “El chofer sufrió un episodio de apnea y se quedó dormido, pero no es la primera vez que ocurre; siempre manejan de manera peligrosa, a 160 kilómetros por hora”, declaró en diálogo con medios locales. Por su parte, el padre de la diputada cuestionó duramente la situación: “En varias oportunidades y por escrito, Rocío había advertido sobre la peligrosidad de los choferes de la Cámara, y nunca le hicieron caso”. Desde su entorno también precisaron: “Ella se encuentra bien. Fue el chofer de la Cámara quien se quedó dormido y terminó en la banquina. Iban a gran velocidad”.

Por el momento, tanto la diputada de LLA como su padre se encuentran fuera de peligro, informaron fuentes cercanas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de Policiales

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro

Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado

La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos

De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
La Ciudad
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla