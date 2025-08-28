Desmienten que Lule Menem deje el gobierno

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Cristina: “No es un relato kuka, lo dijo su abogado y amigo personal”
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
En el Club Villa San Carlos (Berisso), se realizará una premiación a la cultura
Con acceso libre y gratuita el domingo se llevará a cabo el “Brazilian Day”
Con la plantación de 40 ejemplares, se celebrará el Día del Árbol
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el Gobierno definieron tomar distancia de Spagnuolo y defender a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem
El subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, fue ratificado en su cargo a pesar de que su nombre figura en el centro de la escena mediática por la filtración de los audios del ex titular del Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
En los audios de Spagnuolo aparece como el organizador de los supuestos pedidos de coimas a nombre de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de la droguería Suizo Argentino.
Pero en Casa Rosada aseguran que ‘Lule’ Menem permanecerá al frente de la subsecretaria que le reserva un despacho en el primer piso de Casa Rosada.
Para eso aducen operaciones en la viralización de los audios que le adjudican al bloque díscolo libertario que lleva a la diputada Marcela Pagano a la cabeza, en coordinación con Unión por la Patria (UxP), y responsabilizan al kirchnerismo por los ataques a la caravana electoral que hoy protagonizó el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.
Es que en el entorno de la titular del partido violeta aseguran que ‘Lule’ Menem registra solo dos ingresos a Nordelta: uno para asistir al festejo de cumpleaños del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y una segunda para visitar a un familiar cercano.
Al momento, la estrategia del Poder Ejecutivo es desestimar al ex funcionario, al que acusan de “mitómano” e “inoperante”.
Según revelaron desde el círculo íntimo del ‘karinismo’, los señalamientos de la menor de los Milei contra Spagnuolo tienen larga data y las filtraciones no hacen más que abonar a la discrepancias respecto a su gestión.
Incluso el propio mandatario desatendió la recomendación de los equipos a cargo de instrumentar la estrategia para desactivar el conflicto y se expidió con dureza sobre el tema.
“Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sostuvo desde una camioneta, escoltado por José Luis Espert y Karina Milei, durante la caravana en Lomas de Zamora.
Las repercusiones también hacen mella al interior del espacio: un sector de la administración libertaria detecta fuego amigo en las capas internas de La Libertad Avanza (LLA) y más de uno asegura que, desde Las Fuerzas del Cielo, que conduce el asesor presidencial, Santiago Caputo.
“Huelen sangre y lo aprovechan”, expresaron.
Desde el Salón Martín Fierro, en el campamento caputista tienen sus propias teorías: lejos de las conspiraciones, atribuyen las filtraciones del ex funcionario a un tercero desconocido que, en el marco de encuentro afectivo, habría grabado a Spagnuolo y difundido el material a cambio de dinero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí