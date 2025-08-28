Desmienten que Lule Menem deje el gobierno

El subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, fue ratificado en su cargo a pesar de que su nombre figura en el centro de la escena mediática por la filtración de los audios del ex titular del Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

En los audios de Spagnuolo aparece como el organizador de los supuestos pedidos de coimas a nombre de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de la droguería Suizo Argentino.

Pero en Casa Rosada aseguran que ‘Lule’ Menem permanecerá al frente de la subsecretaria que le reserva un despacho en el primer piso de Casa Rosada.

Para eso aducen operaciones en la viralización de los audios que le adjudican al bloque díscolo libertario que lleva a la diputada Marcela Pagano a la cabeza, en coordinación con Unión por la Patria (UxP), y responsabilizan al kirchnerismo por los ataques a la caravana electoral que hoy protagonizó el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.

Es que en el entorno de la titular del partido violeta aseguran que ‘Lule’ Menem registra solo dos ingresos a Nordelta: uno para asistir al festejo de cumpleaños del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y una segunda para visitar a un familiar cercano.

Al momento, la estrategia del Poder Ejecutivo es desestimar al ex funcionario, al que acusan de “mitómano” e “inoperante”.

Según revelaron desde el círculo íntimo del ‘karinismo’, los señalamientos de la menor de los Milei contra Spagnuolo tienen larga data y las filtraciones no hacen más que abonar a la discrepancias respecto a su gestión.

Incluso el propio mandatario desatendió la recomendación de los equipos a cargo de instrumentar la estrategia para desactivar el conflicto y se expidió con dureza sobre el tema.

“Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sostuvo desde una camioneta, escoltado por José Luis Espert y Karina Milei, durante la caravana en Lomas de Zamora.

Las repercusiones también hacen mella al interior del espacio: un sector de la administración libertaria detecta fuego amigo en las capas internas de La Libertad Avanza (LLA) y más de uno asegura que, desde Las Fuerzas del Cielo, que conduce el asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Huelen sangre y lo aprovechan”, expresaron.

Desde el Salón Martín Fierro, en el campamento caputista tienen sus propias teorías: lejos de las conspiraciones, atribuyen las filtraciones del ex funcionario a un tercero desconocido que, en el marco de encuentro afectivo, habría grabado a Spagnuolo y difundido el material a cambio de dinero.