Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Bullrich denunció un “ataque organizado” contra Milei en Lomas de Zamora y apuntó al kirchnerismo
“Ha visto mucha pornografía infantil”: Carrió, sin filtros contra los Milei
¡No deja títere con cabeza! Luciana Elbusto y su encuentro con Martín Demichelis: “Me dijo que nos vayamos juntos”
Impactante accidente a metros de Plaza Malvinas: un herido "grave" y complicaciones en tránsito
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Enemigas declaradas tras la fractura del bloque libertario, volvieron a protagonizar un duro enfrentamiento durante el informe de gestión de Guillermo Francos. Las protagonistas fueron, una vez más, Lilia Lemoine y Marcela Pagano. Su enemistad, que ya se ha transformado en uno de los símbolos de la fractura en el oficialismo, volvió a quedar expuesta en el recinto.
Así, la sesión en la Cámara de Diputados, en la que el jefe de Gabinete Guillermo Francos debía responder sobre cuestiones sensibles como la crisis por muertes por fentanilo contaminado, la situación del hospital Garrahan y los audios de Diego Spagnuolo que destaparon un esquema de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo un espectáculo bochornoso.
Pagano, ahora diputada del bloque Coherencia, iniciaba su interpelación a Francos cuando Lemoine, exaliada política y hoy enemiga, se paró frente a la cámara de Diputados TV. De esa manera, ocupaba el plano principal de la transmisión en vivo.
La periodista, irritada, interrumpió su propio discurso para denunciar lo que ocurría: “Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Voy a preguntar tres minutos y si usted me interrumpe, señor presidente, voy a preguntar”.
Martín Menem, titular de la Cámara y blanco habitual de los reproches de Pagano, intentó calmar las aguas y pidió a Lemoine que se sentara. La tensión, sin embargo, no cedió: mientras laexperiodista continuaba con su exposición, la libertaria la filmaba con su celular, sonriendo con ironía.
La escena escaló cuando Lemoine se paró junto a su rival en una actitud desafiante, mientras la diputada Lourdes Arrieta grababa el episodio con otro celular.
LE PUEDE INTERESAR
Cristina: “No es un relato kuka, lo dijo su abogado y amigo personal”
LE PUEDE INTERESAR
Exintegrante del Pami en La Plata, contra los Milei
“Por favor diputada Lemoine, así podemos continuar con el informe del jefe de Gabinete”, pidió Menem, en un intento de restablecer el orden.
Este cruce no fue el primero. En marzo, ambas ya habían protagonizado un escándalo en el recinto junto a otras legisladoras libertarias, que incluyó gritos, insultos y hasta un vaso de agua arrojado en plena sesión.
Ese día, las facciones dentro de La Libertad Avanza quedaron al desnudo: de un lado, Lemoine y Celeste Ponce defendiendo al núcleo duro mileísta; del otro, Pagano y Rocío Bonacci acusadas de ser “funcionales al kirchnerismo” por no seguir las órdenes del oficialismo.
La rivalidad se profundizó en las últimas semanas, cuando dos diputados libertarios votaron contra el veto de Javier Milei. Esa movida abrió la puerta a la creación de un nuevo bloque disidente en el que Pagano tuvo un rol clave. Lemoine, fiel al Presidente, no perdonó la ruptura y lanzó una de sus frases más filosas: propuso bautizar al nuevo espacio como “Manliba”, en alusión a la histórica empresa de recolección de basura.
En los pasillos del Congreso, el vínculo se volvió todavía más tirante cuando Pagano apoyó habilitar el debate sobre la emergencia en discapacidad, decisión que el oficialismo leyó como una traición. Desde entonces, las sospechas crecieron y, en los últimos días, dirigentes cercanos al Gobierno la vincularon con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, que sacudieron a la Agencia Nacional de Discapacidad con denuncias de coimas y corrupción.
El bochorno entre Lemoine y Pagano volvió a mostrar en público la fragilidad del bloque oficialista en Diputados. La interna libertaria no sólo expone diferencias ideológicas y de estrategia legislativa, sino también un enfrentamiento personal que parecen insalvables.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí