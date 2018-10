Caos en la esquina de 8 y 50 por un robo trunco con un arma de juguete

Un hombre se trenzó con un menor que habría intentado asaltarlo en un bar de la galería Montecarlo. Lo apedrearon y debió liberarlo

En términos climáticos, la mañana de ayer en La Plata se sentía extraña.

El sol se asomaba tímido, escondido detrás de las nubes que presagiaban una lluvia que nunca se concretó.

En contrapartida, en el Centro las calles se mostraban concurridas, al igual que los negocios y los bares.

Fue en ese contexto que, después del mediodía, en 8 entre 49 y 50 se generó un verdadero revuelo debido a un presunto intento de asalto perpetrado por un grupo de menores.

Testigos que relataron lo acontecido a EL DIA, hicieron hincapié en una característica del hecho que lo “separa” de otros episodios en los que hay chicos involucrados en asaltos o robos en la modalidad de piraña.

“Esta vez”, aseveró un comerciante de la zona “tuvieron ayuda de gente mayor. Como si todo hubiese sido armado de antemano”.

Durante un buen rato, la esquina de 8 y 50 se convirtió en un hervidero de curiosos que, hasta ese instante, se movía en busca de regalos para el Día de la Madre.

“Esto era un caos”

La historia comenzó entre las 12.30 y las 13, en la galería Montecarlo.

Un transeúnte que llegó a observar toda la secuencia, indicó que de ese lugar “salió un hombre con un arma de juguete, persiguiendo a un nene”.

Se trataba de un cliente que, minutos antes, estaba sentado en el café que da a la calle 8.

Según revelaría luego a la Policía, fue él quien le arrebató la pistola de plástico al menor, cuando éste quiso asaltarlo.

Ambos salieron a la carrera hacia la vereda, y allí el mayor, todavía con la réplica en la mano, atrapó al nene.

Entonces, un grupo de personas que también se encontraba en la casa de comidas, salió detrás de ellos.

“Entre otros dos comensales liberaron al pibe, que además fue ayudado por otros dos tipos más que venían de la marcha (de los gremios docentes), e incluso le tiraron piedras”, señaló un vendedor que vio el episodio desde la vereda de enfrente.

De acuerdo a su testimonio, “hasta apareció un dirigente sindical para evitar que lo capturen”.

“Esto era un caos. Gente gritando, el hombre revoleando el arma de juguete y en medio los de la marcha que se iban desconcentrando”, añadió.

Policía en la zona

En tanto, los efectivos de la Comisaría Primera, fueron alertados por un llamado al 911 que declamaba que “le estaban pegando a un menor”.

Cuando arribaron a la escena, todo había terminado.

La muchedumbre se iba marchando de a poco y la intersección volvió a la normalidad.

Con anterioridad, tres mujeres policías de calle habían intentado intervenir, pero fueron insultadas por los presentes, que no sabían con exactitud en qué circunstancias el chico había sido atrapado.

Por otro lado, voceros de la dependencia sostuvieron que “no se radicó denuncia porque no hubo delito, no se llegó a concretar el supuesto robo y no se registraron víctimas”.

COMERCIANTES EXIGEN SOLUCIONES

Parece no existir una solución próxima para contrarrestar los efectos de la llamada “Bandita de los Menores”, que desde hace tiempo causa estragos en el sector céntrico platense.

En diálogo con algunos de los propietarios de los locales diseminados de 48 a 50, entre 8 y 11, el pedido fue el mismo: “Necesitamos ayuda de las autoridades, desde funcionarios hasta policías, para poder contener a estos chicos”.

Para aquellos comerciantes ubicados en inmediaciones de la Plaza San Martín, el barrio está jaqueado por los robos y el vandalismo.

Por falta de aplicación de la ley, en algunos casos; por falta de contención social para las familias de los adolescentes que reinciden permanentemente en el delito, en otros; o por los institutos que no cumplen con su rol resocializador o reeducador, “la puerta giratoria” que denuncian los vecinos y comerciantes sigue más activa que nunca.

En general, los ataques tienen a la noche como escenario, en muchos casos con impactantes resultados, tanto por la mercadería robada como los daños que causan en vidrieras o interiores.

“En las jornadas previas a las Fiestas, como hay mucha gente también proliferan los casos como el de hoy (por ayer)”, aseguró la dueña de una tienda de ropa femenina.

En ese sentido, fuentes policiales detallaron que en los próximos dos días van a realizar un operativo en la zona para prevenir el delito.

Entre los problemas vinculados con la seguridad, el de los menores involucrados con delitos hasta promovió una acción conjunta de comerciantes y el sindicato del sector, en demanda de medidas que permitan agilizar los mecanismos de contención a chicos en situación de riesgo. El reclamo realizado ante organismos del Municipio y la Provincia fue realizando a principios de año, luego de una extensa secuencia de ataques en la modalidad de piraña a comercios del microcentro.