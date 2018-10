Fuertes cruces tras la ruptura del bloque massista en el Concejo

| Publicado en Edición Impresa

El bloque de concejales del Frente Renovador de La Plata se rompió ayer definitivamente, luego de que, en un clima de tensión interna y reproches, la edil Virginia Rodríguez diera un portazo para formar su propia banca. Ahora, tanto ella como su par Luciano Sanguinetti, que integraban esa bancada quedarán “cada uno por su lado”, con los bloques “Frente Renovador” y “Frente Renovador Peronista”.

En diálogo con este diario, Rodríguez contó que “nunca había reuniones de bloque y hasta me enteraba por los medios cuál era nuestro criterio de votación sobre los temas. Con Sanguinetti no teníamos diálogo y nunca supe por qué”, y agregó: “Se lanzó como candidato a intendente y me enteré a través de Twitter, cuando nadie habla de candidaturas con esta crisis”.

Y para rematar la expresión de su malestar, concluyó: “Hablé con todos los dirigentes del massismo para que esto no suceda y no se pudo evitar”.