Sheila no fue violada, pero creen que la estrangularon con un lazo al intentarlo

La tía de la nena, detenida por el crimen junto a su pareja, tuvo ayer a su cuarto hijo. Quedó internada y la indagarán en el hospital

La autopsia practicada al cuerpo de Sheila Alejandra Ayala, la nena de 10 años que fue encontrada asesinada en San Miguel, confirmó que murió estrangulada casi en simultáneo con su desaparición, aunque los forenses no encontraron rastros de un abuso sexual, como se presumía en un primer momento, informaron fuentes oficiales.

Otra novedad de este caso estremecedor es que que Leonela Ayala (25), la tía de Sheila detenida junto a su pareja por el crimen de la nena, tuvo ayer a su cuarto hijo y quedó internada en el hospital de Malvinas Argentinas, donde se supone que la indagarán en las próximas horas. Su marido permanece en una comisaría y también declararía hoy.

Fuentes oficiales confirmaron que el bebé -un varón-, está en buen estado.

Con respecto al informe preliminar de la autopsia que se hizo en la morgue del Hospital Carrillo de Ciudadela, los forenses detallaron que la niña fue estrangulada con un lazo que le dejó un surco de 3 centímetros de ancho con calco de la trama en el cuello.

Además tenía los pulmones colapsados, lo que confirma la muerte por asfixia, y una “equimosis paratraqueal que se condice con el mecanismo de compresión del cuello”.

Para estrangularla habrían usado una sábana con dibujos infantiles que fue hallada en la bolsa donde estaba el cuerpo, junto con las prendas que llevaba la pequeña el día que desapareció: una remera fucsia, una bombacha blanca y una sandalia marrón. El cadáver no presentaba “otras lesiones traumáticas en la superficie corporal”.

Los especialistas fijaron la data de la muerte entre tres y cinco días previos al hallazgo y describieron en su informe que la víctima tenía “fracturas no vitales de los arcos costales anteriores derecho e izquierdo”. Las habría causado el descarte del cadáver desde el segundo piso hacia el sitio en donde lo encontraron.

Una de las hipótesis más fuertes que baraja el fiscal Gustavo Carracedo (UFI 20 de San Miguel) es que a Sheila la atacaron para violarla, sin llegar a consumar el abuso. El cuerpo presentaba un grado de descomposición mayor al esperado, según indicó una fuente del caso, lo que obedecería al sitio donde fue descartado y las altas temperaturas de los últimos días.

Sheila estaba desaparecida desde el domingo, cuando la vieron por última vez jugando en la puerta de su casa en Berón de Estrada al 400, en el barrio Trujui de San Miguel.

El padre y su familia denunciaron públicamente a la madre, acusándola de narcomenudeo en un intento por instalar la teoría de un ajuste de cuentas.

La madre, por su lado, le apuntó al círculo íntimo de su ex, con quien estaba enfrentada por la tenencia de los hijos y el cobro de los planes sociales.

El ministerio de Seguridad ofreció 500 mil pesos de recompensa a quien ofreciera datos certeros para encontrarla y cientos de policías se desplegaron en un rastrillaje que incluyó perros entrenados en búsquedas especiales. El jueves, el cuerpo de la niña fue encontrado envuelto en una bolsa de basura que estaba entre dos medianeras. Una de las paredes linda con la casa de sus tíos paternos, Leonela y Fabián González (24).

El es de nacionalidad paraguaya, tiene antecedentes penales por robo y los médicos de la Policía certificaron que presenta arañazos en los brazos.

Un vecino declaró que González habría intentado abusar de una de sus dos hijas, un relato que llegó a oídos de la Policía Bonaerense y que aún no fue judicializado.

Sheila era muy suave, muy dócil, no era rebelde. No se iba con nadie, menos con la familia”

Marta Bisabuela de la víctima

Los dos están detenidos acusados de homicidio críminis causa, que contempla la pena máxima. Dicho de otro modo, se presume que mataron para ocultar otro delito. “Tomamos alcohol y drogas y no sabemos qué pasó”, habría dicho ella ante la policía, aunque esa confesión tendrá validez judicial sólo si la repite ante el fiscal.

El departamento de los detenidos está ubicado en un segundo piso del complejo habitacional “El Campo”, justo encima de la medianera. Los investigadores encontraron allí dentro decenas de moscas revoloteando sobre un colchón, en el que también había bolsas, cintas y una muñeca de Hello Kitty.

Esto refuerza la teoría de que el cuerpo de Sheila pudo haber estado ahí mientras todos la buscaban y Leonela, su tía y madrina, salía por los medios a pedir por ella.

“el campo”

El predio donde ocurrió todo está rodeado por muros que ocuparon más de 30 familias, en el que antiguamente se hacían fiestas de la comunidad paraguaya, había dos canchas de fútbol y funcionaba una radio. Fabián y Leonela se instalaron allí hace seis años. Él es albañil y devoto de la Virgen de Caacupé. Ella es beneficiaria de planes familiares, una Asignación Universal y un Programa Hogar del ANSES para solventar una garrafa. Tienen cuatro hijos: dos nenas de 7 y 9 años y dos varones, uno de un año y 4 meses y el que nació ayer, en un parto que se adelantó.

Sheila celebró el cumpleaños de su primo menor en mayo, según se ve en las fotos que los detenidos compartieron en sus muros de Facebook, tapizados ahora de insultos y deseos de muerte.

Leonela también hacía campaña en esa red social: “Que aparezca mi sobrina Sheila Ayala, aparecé, te estamos buscando, desapareció ayer (por el domingo), si alguien la vio por favor comunicarse a estos números”, publicó en un posteo el lunes pasado. Desde el entorno de los Ayala afirmaron que la chica se mantuvo siempre expectante y optimista durante la búsqueda. Tanto, que en una de las varias entrevistas que dio a la televisión declaró que tenía el presentimiento de que su sobrina estaba viva.

“Es una mente de asesinos, de locos. Lo que le hicieron a Sheila no puede pasar”, expresó Marta (60) (abuela de Yanina, la madre de Sheila), justo antes de una marcha que se hizo para pedir justicia en la puerta del lugar donde ocurrió el crimen. “Pedimos que ese predio se vaya, que lo tiren abajo y que le den la pena máxima a los culpables pero no con salidas”, reclamó la bisabuela.

Según Marta, “el papá dice que el sábado la hizo pelear como en una riña de gallos con otra nena de 10 años por plata. Sheila era una nena que no se metía con nadie, pero la obligaban a pelearse”. La mujer explicó que Sheila terminó viviendo con su padre luego de una disputa por la tenencia. “Yo me entero ahora porque la mamá no sabe leer de corrido. No supo leer los papeles, la hicieron firmar la tenencia entre la abogada del padre y él, pero no sabía lo que era”, aseguró.