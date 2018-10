Investigadores crean un tablero inteligente para reducir el consumo eléctrico en las aulas

El equipamiento lo desarrollaron en Informática y podría aplicarse a sectores clave, como industrias del ámbito de la tecnología

Esté vinculado con las dificultades para pagar tarifas cada vez más altas, o con la necesidad de preservar el medio ambiente y las fuentes de combustibles no renovables, el ahorro de energía asoma como uno de los mayores desafíos del futuro. Un equipo platense de investigadores acaba de dar un paso en ese sentido con el desarrollo de un “tablero inteligente” que puede monitorear, regular y controlar el funcionamiento de diferentes dispositivos eléctricos, para evitar encendidos y consumos innecesarios.

El objetivo del prototipo creado en la facultad de Informática de la Universidad Nacional local, es en principio “evitar el gasto innecesario de electricidad en las aulas y laboratorios” de la casa de estudios platense. Pero según se admitió, podría adaptarse para su uso en industrias, particularmente aquellas vinculas con el sector tecnológico.

“Se montó un prototipo de tablero inteligente, que incluye el hardware y un software para medir y controlar el encendido y apagado de los dispositivos electrónicos de un aula experimental” puntualizó Laura De Giusti, directora del proyecto.

El artefacto, bautizado “Unidad Inteligente (UI)” posee una placa procesadora para permitir su programación y adaptación a diferentes ambientes, permitiendo seleccionar criterios de decisión, como horarios y sensores en tiempo real que detectan la presencia o no de personas en un aula.

El sistema pergeñado por los desarrolladores platenses incluye circuitos electrónicos, sensores, cronómetros e interruptores, con un software que incluye criterios de toma de decisión para reducir consumo. “Todo en una carcasa simple y práctica, que puede agregarse en cualquier espacio” se destacó.

Consumos cuidados

La iniciativa, desarrollada en el Instituto de Investigación de Informática III-LIDI, surge a partir de la observación del “incremento continuo de uso e incorporación de artefactos eléctricos a la vida cotidiana, que causa un excesivo consumo energético muchas veces asociado con su uso descuidado”.

La idea del LIDI busca optimizar en forma automática el consumo de energía de dispositivos de uso cotidiano. De Giusti abundó en que “los criterios de decisión de apagado o encendido, apagado o retardado, y análisis de los datos para ver su impacto en el consumo, constituyen el núcleo del software que le da operatividad al tablero”.

El proyecto también puso un ojo en la incidencia que tiene el costo de la energía en ámbitos universitarios, y en particular en facultades como Informática, que cuenta con más de 400 procesadores activos en momentos pico de actividad, con unos 1.800 alumnos cursando las asignaturas.

El problema se replica en varias dependencias de la UNLP, en algunas como consecuencia de la actividad que se desarrolla en las Unidades de Investigación y Desarrollo.

Ante una ronda de consultas se supo que todas las empresas “electro-intensivas”, en particular las de la industria informática, señalan problemas similares. En el caso particular del Polo IT La Plata, que reúne a más de 60 empresas de software, sus autoridades mostraron interés en el nuevo sistema.