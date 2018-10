“Troglio me pidió que aprovechara la oportunidad de jugar en mi posición”

Así lo reconoció Horacio Tijanovich, el punto más alto del Lobo ante el Xeneize. El delantero analizó el partido y su actuación personal

Fue la gran figura del triunfo ante Boca. No sólo por las asistencias en los dos goles, sino porque se mostró siempre como opción constante en la ofensiva tripera, volvió loca a una defensa visitante que nunca le encontró la vuelta y colaboró en el retroceso para defender la ventaja conseguida en el trámite del juego.

Cansado pero contento por lo logrado durante el fin de semana, Horacio Tijanovich analizó la obtención de tres puntos más que valiosos: “Creo que es importante para todo el equipo y para el Club. Necesitábamos esta victoria para volver a afianzarnos y enfrentar estos partidos que quedan por Superliga antes del partido con River, de la mejor manera posible y con más confianza”, expresó el entrerriano de 22 años.

Seguidamente, el nacido en Villa San Justo el 28 de febrero de 1996, reconoció la importancia de volver a desempeñarse como delantero, posición en la que tuvo su mejor versión en Defensa y Justicia, y que le abrió las puertas para el retorno a la institución. “Troglio me pidió que aprovechara esta posibilidad de jugar en mi posición habitual, así que estoy contento por eso. Traté de hacerlo de la mejor manera. Después, el verá cómo funcioné”, reflexionó satisfecho por su labor individual, pero también por la de un equipo que fue mucho más que su rival en concentración e intensidad.

Gimnasia fue superior a Boca en todas sus líneas y el propio jugador lo reconoció e incluso lo notó sobre el verde césped. “A medida que pasaron los minutos fui agarrando más confianza en el partido, como todo el equipo. Estoy contento por lo que conseguimos, pero tengo que felicitar también a mis compañeros porque hicieron un esfuerzo enorme y sacamos adelante un partido muy difícil y muy complicado”, manifestó.

SU ROL COMO ASISTIDOR

Si hay algo que se puede lamentar Tijanovich es que aún no ha podido marcar con la camiseta de Gimnasia en su vuelta luego del paso por Defensa y Justicia.

Sin embargo, el punta reconoció que no es algo que le preocupe, siempre y cuando sus compañeros sí puedan hacerlo. “Siempre me cargan con el hecho de que no soy goleador y que soy más asistidor”, comentó. “Pero como siempre digo, voy a seguir intentando porque sé que en algún momento se va a dar. Por ahí tengo que mejorar en la definición”, analizó de manera autocrítica.

LA TUVO EN EL AMANECER DEL PARTIDO, PERO NO PUDO SER

En apenas seis minutos, Tijanovich tuvo la más clara desde que volvió a ponerse la azul y blanca.

Matías Gómez, muy movedizo en el arranque, les hizo un nudo tanto a Julio Buffarini como a Paolo Goltz y encaró por izquierda. El Monito, ya casi en el área, envió el centro al punto penal y la “pifia” de Maxi Comba, que intentó darle con su pierna menos hábil, dejó al ex Defensa en soledad frente a Agustín Rossi.

Sin embargo, la definición fue suave y el arquero Xeneize le ahogó el grito de gol a un entrerriano que repasó la jugada. “La verdad es que no me la esperaba la pelota. Pero como dice Pedro, siempre hay que dudar y creer que la pelota va a quedar ahí”, recordó lamentándose. “Le quise abrir el pie y ponerla cerca del palo, pero no me salió. Por algo estoy jugando acá y no en Europa”, finalizó entre risas.

Lo cierto es que tanto él, como Gimnasia, tuvieron el mejor rendimiento en el semestre y todo parece comenzar a acomodarse para Horacio Tijanovich, ya en su posición habitual.