La Gata no se guardó nada: "No esperaba esto, lo más fácil es decir que no estaba bien"

Gastón Fernández, quien entró bien contra Banfield y podría ir desde el arranque contra River debido a la lesión de Francisco Apaolaza, no se guardó nada en la conferencia de prensa de esta mañana. La Gata volvió a reclamar minutos y aseguró que no esperaba un semestre con tan pocas chances de jugar.

"Mi alegría es porque el equipo ganó, disfrutando tener dias tranquilos para trabajar en un ambiente más armonioso", dijo desde lo grupal.

Y desde lo personal, aseguró que "me siento igual que cuando empecé la pretemporada, solamente cambió que pude jugar más tiempo en los últimos dos partidos. Es difícil en 10 ó 15 minutos mostrarse de buena manera. Obviamente con 25 ó 30 tenes mas participación. Me siento bien y espero demostrarlo en la cancha. Es lo que me hace sentir bien y es lo que me da la posibilidad de poder llegar a mostrarme en un nivel acorde a Estudiantes. Ojalá sigamos de esta forma"

En cuanto a la chance de poder jugar por Apaolaza, dijo: "El técnico tomará una decisión, ojalá que lo de pancho sea algo mínimo. Me ilusiono con poder jugar como cada fin de semana".

Asimismo, con toda sinceridad, aseguró que "me esperaba otra cosa para este semestre. Lo más fácil es decir que no estaba bien y yo no me voy a poner en un lugar de privilegio exigiendo jugar, solamente que me den la oportunidad y eso fue lo que me incomodó porque en algunos partidos no tuve la posibilidad de entrar y eso cuesta. Esperemos que en los próximos partidos esto cambie un poco".

En tanto, en lo que sería un tiro por elevación para con el DT, dijo que la presente "es una etapa que asumo con compromiso y mucho gusto. He tenido compañeros con carreras largas que me han ayudado mucho y es difícil de olvidar, aunque algunos puedan llegar a olvidarse algunas cosas de cuando estaban de este lado. Yo siendo futbolista todavía no me las olvido. Sigo acompaño a los míos aconsejándolos y trasmitiendo experiencias".

Respecto a si hubo diálogo con el técnico, dijo que "no hubo charlas, él me conoce, fuimos compañeros y jugamos muchos años. La única manera que tengo es seguir entrenando al cien, esperemos que las cosas empiecen a cambiar. Nos conocemos mucho, sabemos cómo es cada uno. No es un pedido a una titularidad esto, esto es fútbol, entran once. Hay formas y formas y eso es lo que puedo reclamar por como se viene dando el semestre. No es fácil tampoco para el entrenador tomar estas decisiones, tendrá sus motivos y los respeto. Tiene la autoridad máxima y nosotros tratamos de dar lo mejor. Ojalá que las cosas se acomoden, no me quiero ir más del club".