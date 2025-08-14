Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
El candidato a diputado provincial de Somos en La Plata, Pablo Nicoletti, anunció ayer que impulsará en nuestra ciudad el modelo de gestión local de Tandil, basado en la participación “público-privada” de la administración municipal. Fue luego de reunirse con el intendente de ese distrito, MIguel Lunghi, quien, indicó, “apoyó la propuesta de autonomía” municipal, que motoriza el espacio que lidera el platense.
Durante una visita al distrito, Nicoletti afirmó que “Tandil tiene un polo informático, la distribuidora eléctrica, el relleno sanitario, el instituto de turismo y el parque industrial bajo esquemas de gestión público-privada. Es un modelo donde se le permite al privado desarrollarse con reglas claras y un Estado que regula y acompaña. Ese es un punto clave que queremos llevar a La Plata”.
Crítico con los gobiernos provincial y nacional, el presidente de la UCR local sostuvo que, al gestionar, “el kirchnerismo hace un kilómetro de ruta y se queda con nueve que no hace. Así terminamos con los bolsos de López.”, lanzó. Y añadió: “Por el otro lado, Milei cree que no hay que hacer obra pública, no cree en el Estado”.
En ese contexto, destacó la gestión de Tandil: “Representa el hacer con honestidad y transparencia, resolviendo problemas, uniendo al Estado con los privados para que la comunidad crezca”.
Para Nicoletti, el “modelo Tandil” tiene “un rasgo distintivo”: la capacidad de “articular el sector público y privado para generar desarrollo. Y anunció que lo impulsará para implementarlo en La Plata. “Hay que tomar la experiencia de lo que funciona para salir del atraso que tiene La Plata”, lanzó.
Según explicaron desde Somos La Plata, durante la visita, el intendente Lunghi expresó su apoyo a la propuesta de impulsar una ley que proporcione mayor autonomía a los municipios y porque “es una necesidad y una urgencia de los distritos de la provincia de Buenos Aires para salir del estancamiento al que nos arrastra la Provincia”.
