Preocupa la falta de vacunas contra la varicela y la meningitis en la Ciudad

Desde el ministerio de Salud aseguraron que el suministro de dosis se compondrá entre mediados y fines de este mes

“Están jugando con la salud de los nenes. Todas las semanas tenemos que llamar para saber si hay vacunas y cuando te dicen tienen hay que salir volando para conseguir un turno porque se terminan apenas arrancar”, contaba ayer Alejandra Villoro, mamá de un bebé de trece meses y una de las tantas madres que se comunicaron a lo largo de esta semana al diario para compartir su preocupación por la falta de vacunas contra la varicela y la meningitis en los vacunatorios de la Ciudad.

La escasez de dosis fue confirmada ayer desde el ministerio del Salud provincial, donde aseguraron que el suministro de vacunas se recompondría entre mediados y fines de este mes.

“Esperamos recibir primero la antimeningocócica y luego la vacuna contra la varicela”, detallaronvoceros de la cartera sanitaria bonaerense. Si bien no pudieron explicar la causa del faltante de dosis, se pudo averiguar que obedecería a dificultades de suministro por parte de la Secretaría de Salud de la Nación.

Incluida en el calendario oficial desde el pasado, la vacuna antimengococica -que comercialmente se conoce como Menveo- está indicada para lactantes. Estos deben recibir al menos tres dosis entre los 2 y los 6 meses de vida, y una cuarta dosis de refuerzo después del año y antes de los 16 meses de edad.

Con respecto al a vacuna contra la varicela -contemplada también por el Plan Nacional de Vacunación- aquellos niños que nunca han tenido esta enfermedad deben recibir dos dosis: la primera de ellas entre los 12 y 15 meses de vida; y la segunda, entre los 4 y los 6 años de edad .

DESDE HACE YA UN MES

Si bien el faltante de ambas vacunas volvió a recrudecer en los últimos día, éste se registra ya desde hace más de un mes.

Debido a esta situación que reflejó El DIA en su momenot, a mediados del mes pasado el Concejo Deliberante platense analizó un proyecto para crear un Plan de Emergencia sanitario que permita garantizar en todos los centros de salud el normal aprovisionamiento de las 19 vacunas incluidas en el Plan de Vacunación Nacional.

La iniciativa fue presentada por los concejales Lorena Riesgo, Pedro Borgini (FPV-PJ) y Luciano Sanguinetti (FR) luego de que se detectaran faltantes de dosis de inmunización en salitas sanitarias municipales

“Ante la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de informar a los municipios que no se distribuirán en forma gratuita las vacunas que forman parte del Plan Nacional, solicitamos al Departamento Ejecutivo que provea los recursos para hacer llegar ese recurso sanitario fundamental a todos los centros de Salud”, explicaron los autores de la iniciativa.

“No podemos dejar que se deterioren los programas de vacunación que son fundamentales para la prevención en especial para los sectores más vulnerables. Por eso exigimos que el municipio garantice la provisión, a través de su red de salud, de las dosis contenidas en el Plan Nacional”, dijeron.

Si bien hay quienes pueden considerar que un faltante eventual de vacunas no resulta grave siempre que se repongan a la brevedad, tanto pediatras como epidemiólogos se muestran preocupados por la situación actual.

“Cuando una mamá se ocupa de acercarse a un hospital para aplicarle una vacuna a su hijo y resulta que la vacuna no está por la causa que fuere se corre un gran riesgo de que esa mujer -que tal vez tuvo que pedir permiso en su trabajo y tomar más de un micro- ya no vuelva más. Por eso no hay que desaprovechar los oportunidades de inmunización por problemas de organización”, señalaba ayer una prestigiosa infectóloga local.