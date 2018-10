El presidente de Techint afirmó que nunca ordenó pagos al gobierno kirchnerista

Deslindó la responsabilidad en su subordinado, Luis Betnaza. El dinero era de dos firmas que tenía la empresa en Venezuela

El presidente de Techint, Paolo Rocca, declaró ayer en indagatoria ante el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos y negó tener conocimiento de los pagos que admitió su subordinado, Luis Betnaza, a la Justicia y dijo que no lo sabía porque el ejecutivo tenía potestad para tomar decisiones autónomas.

Betnaza ya fue indagado y reconoció que le ordenó a otro director de Techint, Héctor Zabaleta, pagos ilegales a través de SIDOR y TAVSA, compañías que Techint tenía en Venezuela en épocas de Hugo Chávez. Quien cobraba esas coimas era Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación que está preso.

Rocca dijo ayer que por su cargo, Betnaza tenía autonomía dentro de la empresas. Los fiscales le preguntaron si esa autonomía lo habilitaba a pagar coimas. “No”, respondió el dueño de Technit.

Al empresario también le preguntaron de donde había salido el dinero para esos pagos y la respuesta fue de fondos de dividendos de los socios pero que todavía no lo tenían precisado ya que hay una auditoría interna en la que están trabajando.

Según detalló Infobae, Betnaza señaló que Techint solicitó “al gobierno argentino que intercediera ante el gobierno de (Hugo) Chávez, ante el peligro de nacionalización”. Tras indicar que en abril de 2008 se declaró en Venezuela la “nacionalización” de una subsidiaria de Techint pidieron “ayuda al gobierno nacional”.

“Después de una cena muy amigable, al día siguiente, se me acerca (Claudio) Uberti y me manifiesta el enojo del presidente (Néstor) Kirchner, alegando que la empresa no contribuía económicamente con el Gobierno. Él dijo: ‘Ustedes no nos aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado con ustedes’. Mi respuesta fue: ‘El grupo Techint no hace negocios, nunca, con la política’”. “A partir de mi respuesta, percibí un diálogo al oído entre Uberti y Kirchner, y ese mismo día tomaron el helicóptero, pasaron por encima de la empresa nuestra, se subieron al avión y se fueron”, puntualizó.

Betnaza destacó que luego se concretó la expropiación de la empresa por parte del gobierno venezolano. “En el inicio de 2008, con muchas noticias periodísticas, apelamos al gobierno de Argentina, a las personas del Ministerio de Planificación Federal, y nos manifestaron que hagamos un aporte porque ello significaba gastos que el gobierno argentino no tenía por qué afrontar”, subrayó.

Y advirtió: “Ahí empezamos a negociar la fase económica. En estas reuniones, empieza a participar (el ex funcionario del Ministerio de Planificación José María) Olazagasti, que es a quien deriva Kirchner para participar”. “El cierre financiero se realizó a fines de 2008 y 2009, con intervención de Cristina Kirchner en varias reuniones”, agregó Betnaza en su declaración ante la Justicia.