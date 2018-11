Confirmaron el procesamiento a De Vido en la causa de “Sueños Compartidos”

Lo acusan del desvío de más de $200 millones. También está acusada la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del detenido ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, en la causa “Sueños Compartidos”, al rechazar por “inadmisible” un recurso de su defensa.

En la causa se investiga el desvío de más de $200 millones entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa Sueños Compartidos.

Los camaristas rechazaron un recurso de la defensa de De Vido, que tenía falta de mérito en el caso pero fue procesado en mayo pasado por la sala I de la Cámara Federal porteña.

Los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron el recurso por inadmisible al considerar que no se trata de una sentencia definitiva “ni equiparable a tal”. Para los jueces del máximo tribunal penal, la defensa de De Vido no logró “demostrar la existencia de un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior”. Con esta decisión del máximo tribunal penal del país, el ex funcionario quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral junto a otros procesados del caso, como los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el ex secretario de Obras Públicas y también preso por otra causa, José López, según dispuso la sala IV del tribunal. Los camaristas rechazaron un recurso de la defensa de De Vido, quien tenía falta de mérito en el caso, pero fue procesado por la sala I de la Cámara Federal porteña en mayo pasado.

El juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, había dictado la falta de mérito a De Vido, pero esta decisión fue revocada por el tribunal de apelaciones intermedio, la Cámara Federal, en una decisión que ahora dejó firme Casación. El magistrado inició ya los trámites para enviar a juicio oral a los procesados del caso y dejó afuera a De Vido a la espera del fallo de Casación.

Entre ellos, está la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pero la fiscal de la causa Paloma Ochoa la excluyó de su dictamen de envío a juicio porque consideró que resta ordenar prueba para determinar su participación en los hechos.