| Publicado en Edición Impresa

“’Hija, hace 4 novios que no escucho una ESE’, dijo madre recién”, publicó ayer Jimena Barón, en relación a sus ex parejas, al parecer, no pronunciadoras de “s”. Sus cuatro chicos comedores de ‘s’ fueron: Daniel Osvaldo, Juan Martín del Potro, Rodrigo Romero y, ahora, Mauro Caiazza.