Están preparando el “Bombonerazo” antes de la gran final

Daniel Angelici, aseguró que el jueves que viene los hinchas podrán presenciar la práctica abierta en señal de respaldo hacia el plantel

Boca hará el jueves de la próxima semana una práctica abierta para sus hinchas antes de la final de la Copa Libertadores ante River, a jugarse el sábado 24, anunció ayer el presidente, Daniel Angelici.

“Haremos un entrenamiento en la Bombonera el jueves que viene para que todos los hinchas puedan venir a alentar al equipo”, dijo Angelici. Dos días después, el sábado 24, Boca definirá la Libertadores ante River en el estadio Monumental luego del empate 2 a 2 del partido de ida.

“Tengo que hablar con el Comité de Seguridad para pedir el permiso, el lunes lo vamos a gestionar. Es un pedido de muchos socios por las redes sociales y me parece bien. Ya lo hablé con el cuerpo técnico”, explicó.

“Y después a concentrarse y el sábado ir a la cancha de River a dar lo mejor, a poner todo lo que hay que poner. Esperemos que nuestros jugadores y el cuerpo técnico nos den esta Copa que tanto deseamos los hinchas de Boca”, agregó el dirigente. “Tenemos que aprender a sacarle dramatismo a este partido. Es un gran encuentro, pero tenemos que aprender a disfrutarlo. Hasta ahí tiene que llegar”, cerró el tema Angelici.

Sobre la designación del árbitro uruguayo Andrés Cunha para la final, el titular boquense dijo: “No me gustaría ser el juez de esta final, pero pensar que un arbitro internacional pueda perjudicar a algunos de los dos equipos no me entra en la cabeza”.

Finalmente, Angelici desmintió que el presidente Mauricio Macri participara de un almuerzo con Guillermo y Gustavo Barros Schelotto: “Ayer (por el miércoles) almorcé en mi despacho con los mellizos. Estuve hablando una hora y media con ellos. El presidente Macri no estaba. Por supuesto que es hincha de este club y quiere que ganemos. Pero tiene otros temas más importantes”.

PENSANDO EN PATRONATO

Por otra parte, el plantel entrenó ayer en el complejo Pedro Pompilio y Guillermo no paró un posible equipo para enfrentar mañana a Patronato.

Sí está confirmado que volverá a la titularidad en el arco Esteban Andrada, recuperado de la rotura de su maxilar inferior que sufrió en el partido ante Cruzeiro por la ida de los cuartos de final de la Libertadores.