En Ensenada ya discuten el Presupuesto 2019 y definen un aumento de las tasas

Entre otras previsiones se duplicará el gasto en Seguridad. La oposición anticipó que acompañará pero con objeciones

| Publicado en Edición Impresa

El Concejo Deliberante de Ensenada empezó a discutir en el seno de la comisión de Hacienda el Presupuesto de Gastos y Recursos para 2019, fijado en $1.061.289.600 contra los $673.480.33 aprobado para el año que termina. Se trata de un 40% por encima de lo calculado el año pasado. En las estimaciones de ingresos se prevé un aumento de las tasas municipales que se definirá el mes próximo.

Entre otros detalles del expediente se advierte que en la comuna administrada por el ultrakirchnerista intendente Mario Secco esperan recibir de la Provincia alrededor de $74 millones más que este año, con una previsión de $235.783.000 contra los $161.947.839 presupuestados este año.

En ese sentido se espera que el tema de los fondos provinciales sea otra vez eje de polémica entre oficialismo y oposición a partir de las críticas del intendente Secco a la administración provincial de María Eugenia Vidal.

“Nosotros no esperamos nada. Qué podemos esperar de alguien que nos debe $300 millones en impuestos y no nos paga, que no manda al distrito ni un litro de leche para los comedores ni un litro de nafta para las patrullas policiales”, señaló a este diario el jefe comunal ensenadense.

Más allá de los cruces políticos, el Presupuesto 2019 puesto por la municipalidad de Ensenada a consideración del Concejo Deliberante, prevé, entre otros cálculos de recursos, ingresos propios por $805.504.100 contra los $511.532.474.

En este punto, fuentes comunales dejaron trascender que en diciembre se pedirá al Concejo Deliberante y a la Asamblea de Mayores Contribuyentes que autorice un ajuste en las tasas municipales cuyo porcentual no se definió todavía pero que podría rondar el 30%.

En ese contexto, trascendió que en el marco del ajuste de tasas la comuna pondría eje en las grandes empresas del Polo Petroquímico y “no tanto en la de servicios generales que pagan los vecinos”.

Al respecto, Secco había señalado a este diario que la recaudación en ese rubro bajó sensiblemente respecto del año pasado “como consecuencia de la crisis”.

“Del 66% que llegamos a tener se nos cayó al 29%”, señaló a este diario.

EN NÚMEROS

Entre otras previsiones del Presupuesto 2019, la comuna Ensenadense estima un gasto en Personal del orden de los $512.259.549 contra los $253.490.274 de este año, lo que marca alrededor de un 48% por encima de lo asignado este año.

Del detalle del gasto en Personal surge que en salarios de trabajadores de Planta Permanente se prevén $348.654.601 mientras que en Personal Temporario unos $70.735.063 mientras que en Servicios Extraordinarios (contratación de profesionales para tareas que se considera no pueden realizarse con personal de las Plantas Permanente o Temporaria) la asignación es de $73.971.733 y en Asignaciones Familiares $ 18.898.152.

Entre otros rubros en los que, de acuerdo con el expediente se estima un sensible incremento de recursos, en Seguridad se prevén $42.312.477 contra los $22.997.490 de este años, alrededor de un 95% por encima de lo presupuestado este año.

En ese marco, desde el municipio volvieron a cargar contra la administración provincial enumerando la compra de móviles policiales, pertrechos y otros insumos para las policías del distrito. “La Provincia no nos entrega ni un litro de nafta, ni una cubierta ni nada. Es el municipio el que vela por la seguridad de sus vecinos, indicaron.

SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

De la lectura del proyecto de Presupuesto 2019 para Ensenada surge que en Salud se prevé asignar $89.215.852 contra los $61.612.941 de este año, un 31%, por encima del actual en tanto en Desarrollo Social, se estima un gasto de $68.888.172 contra los $53.023.405 de este año, con un incremento cercano al 23%.

Fuentes legislativas anticiparon que la oposición, integrada por ediles de Cambiemos, el Frente Renovador y un unibloque radical, acompañaría el proyecto del Ejecutivo aunque con “algunas objeciones sobre gastos que nos parecen injustificados”.

En ese marco, desde el bloque Cambiemos cuestionaron lo asignado al área de Relaciones Institucionales donde, dijeron, se observa una previsión de “$79 millones lo que en principio supera a lo previsto para Salud”, indicaron.