Sturzenegger acusó a Marcos Peña de arruinar su gestión en el BCRA

| Publicado en Edición Impresa

El ex presidente del Banco Central reconoció, en una charla brindada en la Universidad de Harvard, que el jefe de Gabinete Marcos Peña le impidió realizar la política monetaria que consideraba necesaria para frenarla inflación.

Para muchos el 28 de diciembre del año pasado, la economía argentina tuvo un vuelco que, condicionó la gestión del presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger y de alguna manera precipitó su renuncia.

Ese día, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, se sentaron junto Sturzenegger y brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que anunciaron la readecuación de las metas de inflación, en lo que para muchos fue el principio del fin de la era de Sturzenegger al frente del Banco Central.

En ese momento se consideró que el Banco Central había perdido su poder de fuego y esto terminó con la corrida cambiaria y la disparada del riesgo país y, por ultimo en la renuncia del propio Sturzenegger.

Desde su renuncia el 14 de junio pasado en medio de corridas cambiarias, Sturzenegger no se había referido públicamente a la cuestión.

Sin embargo, según informó el diario BAE, el economista acaba de brindar una charla en la Universidad de Harvard y allí expresó su pensamiento respecto de Marcos Peña, principal ideólogo del cambio de estrategia monetaria.

El ex titular del BCRA cuestionó particularmente a Peña, a quien acusó de haberle impedido ejecutar una política monetaria más dura que, según su visión, le habría permitido obtener mejores resultados en su lucha contra la inflación”, explicó.

“Sturzenegger relató que debía acudir regularmente a la Casa Rosada a defender su gestión al frente de Central (...) El ex funcionario se desligó del fracaso de su estrategia y cargó las tintas contra el círculo íntimo del Presidente que, consideraba, lo ataba de pies y manos a la hora de combatir la suba de precios”, se señala.

Luego de la renuncia de Sturzenegger, quien asumió la presidencia del Banco Central fue Luis Caputo, que debió afrontar el otro momento álgido de la corrida cambiaria. Numerosos especialistas consultados en los momentos en los cuales el dólar parecía volar sin techo destacaban que la autoridad monetaria no había logrado nunca recuperar la credibilidad perdida luego de aquella conferencia.

Sin embargo, Mauricio Macri nunca dudó en defender a Marcos Peña, a quien considera uno de sus funcionarios clave.

No obstante, en los últimos meses el jefe de Gabinete bajó fuertemente su perfil, siendo que, durante los primeros años de gestión, era él la principal cara visible del Gobierno.

No obstante los dicho de el ex titular del Banco Central desnuda algunas de las internas de la actual gestión, que siempre quedaron ocultas, pese a su particular virulencia.

Cuestionó a Peña, a quien acusó de haberle impedido ejecutar una política monetaria más dura