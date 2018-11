Cristina salió con los tapones de punta contra la gestión “neoliberalista” de Macri

La ex presidenta cuestionó la legitimidad del actual mandatario y los niveles de endeudamiento y convocó a la unidad de la oposición

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó ayer las políticas llevadas adelante por el presidente Mauricio Macri, y aseguró que si bien es un gobierno “legal” porque fue votado por la gente, “sus políticas no tienen legitimidad porque no fueron convalidadas por nadie”, al exponer en el Primer Foro Mundial por el Pensamiento Crítico, caracterizada como la contracumbre de la que se hará del G20 a fin de mes en Buenos Aires.

“Nadie puede discutir que tenemos un gobierno legal, pero no hay legitimidad en políticas que no fueron convalidadas por nadie”, sentenció la senadora, al tiempo que señaló que “lo que se prometió en campaña luego no se cumplió”.

Durante su exposición, que duró casi una hora y media, la senadora también envió otro mensaje al Gobierno al afirmar que “la calle sigue siendo el escenario de la política y de las grandes transformaciones del país”, y “no las redes”.

Desde el escenario del microestadio de Ferrocarril Oeste, donde hasta el viernes se desarrolla el foro organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Cristina Kirchner habló del neoliberalismo, categoría que le atribuyó al actual gobierno.

Terminar con las divisiones

En este tono, pidió terminar con las categorías que “dividen”, como las “de derecha” y “de izquierda”, y empezar a pensar en un “frente social, cívico y patriótico que agrupe sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo”.

“En Argentina, en 2015, no hubo una explicación de neoliberalismo en la campaña, a nadie se le dijo que iba a perder sus derechos, se les prometió reducir el impuesto a las ganancias, pero no que se iban a eliminar por ejemplo las conquistas del PAMI”, dijo.

Agregó que el neoliberalismo, en tres años y medio de gobierno, “ha vuelto a endeudar al país” y juzgó que “hoy la Argentina vuelve a tener el cepo estructural que tuvo durante décadas, gracias a ese endeudamiento”.

ENDEUDAMIENTO

“Nadie de izquierda, derecha, abajo o arriba puede negar que nuestro gobierno fue el que más desendeudó a la Argentina” y enfatizó que: “En 2015 terminamos con un crecimiento del 2,6% del PBI. Mientras que a fines del 2019 terminaremos con una contracción de la economía mayor al 3%”.

“Antes había que comprar en la semana porque el fin de semana eran colas y colas de gente en los supermercados. Hoy están vacíos, y muchas empresas reestructuran su operación. Esto es el resultado de tres años de neoliberalismo”, prosiguió su discurso.

Y en alusión burlona a advirtió: “El neoliberalismo trabaja sobre el concepto de la igualdad exacerbando lo más negativo de la condición humana. Los seres humanos no somos todos iguales. Los gatos son todos gatos, las yeguas son todas yeguas, pero los humanos no”.

Dado que minutos antes había hablado la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, Cristina aprovechó para comparar el proceso argentino con el del país vecino y destacó: “Acá no se dijo que se iba a eliminar la movilidad jubilatoria, al contrario. Es diferente a lo que pasó en Brasil, donde se explicitó y se firmó un contrato social”.

Respecto de los debates acerca de los inmigrantes, la senadora por la provincia de Buenos Aires consideró: “”Hoy algunos Hitler modernos acusan a los inmigrantes de que en un país no haya trabajo. Yo creo que la falta de trabajo debe ser buscada no en los inmigrantes sino en las políticas públicas que se han implementado”.

“Hoy han vuelto al FMI con un préstamo de 57.700 millones de dólares, que convierte a la Argentina y sus gobernantes una vez más en meros gestores de políticas que les imponen de afuera”, criticó también Cristina Fernández.

POBREZA

“No hace falta ponerse a discutir de porcentajes de pobreza cuando se ve la cantidad de familias que hay durmiendo en las calles”, cuestionó.

Del foro también participarán el ex mandatario uruguayo José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad, y el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, entre otros.

“Los seres humanos no somos iguales. Los gatos son gatos, las yeguas son yeguas, pero los humanos no”

Cristina Kirchner, Senadora y ex presidenta