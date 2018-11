“Mi mejor amigo”: el doloroso camino para aceptarse a uno mismo y animarse a sentir

El platense Martín Deus estrena su primer largo, historia de un adolescente estructurado que descubre su homosexualidad gracias al ingreso de un elemento disruptivo en su vida: Caíto, un muchacho rebelde y salvaje

Crecer es delicado, un torbellino de emociones, hormonas, deseos descubiertos, deseos reprimidos y deseos no comprendidos, y quizás por eso es tan a menudo la materia para el cine y la literatura. Pero “Mi mejor amigo”, ópera prima del platense Martín Deus que se estrena el jueves, escapa a algunas de las representaciones más comunes del género “coming of age”, y construye el retrato de una amistad que es también un amor: una historia que define el futuro del responsable Lorenzo, que descubre en la visita de Caíto, que llega a su vida en circunstancias poco claras que sugieren peligro, esa cuota de rebeldía que Lorenzo necesita para romper los estrictos moldes en su cabeza y dejar fluir sus instintos reprimidos.

La cinta, ganadora del primer premio en Cannes Écrans Juniors y nominada al Premio Sebastiane Latino, entregado en el marco del Festival de San Sebastián a aquella película latina que mejor haya representado la diversidad sexual y de género durante el año, hace colisionar a estos dos jóvenes en un pueblo de la Patagonia, donde la familia de Lorenzo ha encontrado una vida mejor: pero del pasado del padre de familia llega Caíto, el hijo de un amigo de los días salvajes, que ha ido por la vida sin suerte, con padres ausentes y la presencia constante de la violencia amenazando con llevar su vida a la autodestrucción. Caíto se convertirá no solo en improbable amigo de Lorenzo, una necesaria rebelión a una vida en la que no encaja, sino también en su objeto de deseo.

“Lorenzo encuentra alguien con quien compartir sus secretos y abrir sus emociones”, explica Martín Deus en diálogo con EL DIA sobre esta pareja. Lorenzo es Ángelo Mutti Spinetta, el nieto de Luis Alberto en su cuarto trabajo cinematográfico (este año estrenó “Un viaje a la luna”). “Cuando nos juntamos a charlar, era un nene, tenía una cara de bebé total, pero tuvo una devolución tan profunda, tan inteligente, que me sorprendió. Y esa combinación me pareció alucinante. Además, es muy fotogénico”, explica el director sobre su protagonista.

Ángelo, rubio, inocente y esbelto, encarna a la perfección una crianza más sosegada que la de Caíto: las diferencias de clase y de vida se expresan desde el lenguaje corporal de ambos, por lo que Deus decidió que para encontrar a su Caíto necesitaba buscar “fuera de los canales normales, porque hoy es difícil ser actor sin pertenecer a una cierta clase social”.

La casualidad lo llevó a cruzarse con una foto de Lautaro Rodríguez, tatuador y luchador de artes marciales mixtas de zona Sur del Gran Buenos Aires. “Lautaro nunca había filmado nada, no era actor: mostró mucho interés, pero yo tenía el miedo de en mi primera película lanzarme a dirigir a alguien que no tiene ninguna experiencia”, cuenta el cineasta. Pero Rodríguez mostró compromiso y talento (desde “Mi mejor amigo” ha conseguido trabajos en “Acusada” y “Simona”) y la dupla quedó conformada.

Una dupla que, dice Deus, surgió como idea “hace muchos años”. “Al principio se trataba de alguien a quien envían al campo a vivir con familiares para sacarlo de las drogas. Después eso fue mutando: pero la idea inicial era cómo sería convivir con alguien que lleva el estigma de que todos saben que está ahí por algo malo”. Un accidente determinó que el cineasta pasara un mes en cama donde “aproveché el tiempo y le pude dar forma de guion”: para entonces la película era no tanto sobre el personaje en la mala como sobre los efectos que tenía sobre el nuevo protagonista, Lorenzo.

“Si bien Caíto es un personaje que todo el tiempo genera conflictos, me gustan más los efectos que él provoca sobre el protagonista, y cómo este mal ejemplo se termina convirtiendo en un buen ejemplo para alguien que necesita que lo sacudan, que lo despeinen un poco”, explica Deus, que “en mi infancia y en mi adolescencia yo era muy estructurado, demasiado responsable: por ese exceso de orden quizás me perdí de algunas cosas, y me hubiera encantado que apareciera alguien y me llevara por el mal camino”.

Lorenzo “no es el que tiene los grandes problemas, pero tiene los suyos: no encaja, no comprende su deseo, su sexualidad, y siente que hay algo que está guardado a presión, adentro, y que si no lo suelta va a ser muy infeliz”.

Deus construye un retrato sutil del despertar sexual y del descubrimiento de la identidad sexual, aunque, afirma, “la película sí es explícita en cuanto a otra cuestión de la sexualidad: la aceptación. Que te caiga la ficha es mucho más difícil que salir del clóset: una vez que te asumís, llevar eso a la práctica es más fácil. Te digan lo que te digan, te pase lo que te pase, vos ya sabés lo que querés. Pero antes de eso hay otro proceso, que es muy difícil de retratar en el cine, porque es muy mental, que tiene que ver con animarse a sacar cosas que uno obtura o clausura, cosas de las que uno no quiere hablar. ‘Mi mejor amigo’ es la historia de alguien que antes de poder decirle a los demás que es gay, pasa por ese proceso tremendo de descubrirse a sí mismo, y de animarse a sentir”.

