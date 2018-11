Cacho, otra vez polémico: “A las minas hay que volteárselas”

El cantante no aprende: después de decir que “si la violación es inevitable relajate y gozá”, volvió a tirar una frase machista

Cacho lo hizo otra vez: no quedó claro si lo hizo como una provocación ante la cercanía de sus próximas presentaciones, pero lo cierto es que Cacho Castaña, acostumbrado a convertirse en el eje de la furia feminista por sus dichos machistas, volvió a armar lío al decir en una entrevista radial que “me enoja que se peleen las minas. A las minas hay que volteárselas”.

¿Eh? Así fue la extraña frase que dejó el cantante porteño en charla junto a Marcelo Polino, Amalia Granata y Yanina Latorre en Radio Mitre. La charla, en la que Castaña habló de su salud y su matrimonio (“Ando muy bien, me cuido mucho. Hago gimnasia todos los días. Sigo con mi mujer. Yo no la largo a esta piba, no hay más como ella. Es una santa”, dijo) había virado de sus próximas presentaciones, en las que interpretará clásicos nacionales y en las que podría aparecer Gasalla, al “Bailando”. Pero a pesar de ser un tema ajeno al artista, que nunca participó del show, no dudó en opinar.

Primero, fue contra Sol Pérez. “Fue irrespetuosa con Laurita y con Flor, que se deje de joder...”, disparó, y entonces, lanzó su nueva frase infame. “Me enoja que se peleen las minas. A las minas hay que volteárselas. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, esperá a que se le caiga la cola a todas”, expresó. El rarísimo comentario de Cacho pasó de largo, ninguno de los interlocutores del cantor objetó las palabras de Cacho y el programa siguió como si nada...

Vale recordar que en enero de este año, Cacho Castaña deslizó una polémica frase al ser consultado sobre cómo veía al país. El cantante aseguró que había que “dejarse de joder con que la sociedad estaba sensible” y que había que “relajarse”, para lo que trajo a colación un viejo refrán: “Si la violación es inevitable, relájate y goza”. Esa polémica le costó la suspensión de varios shows y el repudio de mucha gente del ambiente, aunque algunos lo respaldaron, excusándose en su edad y “formación”. Pero parece que Cacho no aprendió nada de aquel escandalete...