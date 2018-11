La mayoría de los relojes de la Ciudad no da la hora y muestra señales de abandono

Falta de mantenimiento y el vandalismo generaron una actualidad alejada de la jerarquía que supieron brindar las máquinas

| Publicado en Edición Impresa

Campanarios, iglesias y edificios públicos del siglo pasado solían completar sus cúpulas con relojes, un detalle que además de marcar el paso de las horas era símbolo de distinción en esos edificios. Sin embargo, la falta de mantenimiento, las refacciones y hasta la desidia provocaron que muchos desaparecieran o simplemente dejaran de funcionar, un mal que afecta a la mitad de los que están en la vía pública.

Uno de los puntos claves donde conocer la hora es fundamental es la Estación de Trenes, pero el enorme reloj de máquina eléctrica que se encuentra en su acceso principal está detenido desde hace mucho.

Tampoco funciona el del Banco Nación, en 7 y 48, pero Javier Ahumada, relojero especialista en máquinas antiguas y monumentales, consignó que está en vías de repararlo porque él confecciona la pieza que se dañó.

En otros casos, como es el edificio que se encuentra en 6 y 49, frente al Pasaje Dardo Rocha, solo quedó el cuadrante con los números, las agujas desaparecieron, pero se alcanza a leer “La Continental”.

“Una vez hablé con el encargado del edificio para repararlo, pero fue imposible porque allí no quedó ni la máquina”, sostuvo Ahumada.

Otro de los relojes que lamentablemente está parado es el que está en el edificio del Rectorado, una máquina que también en su momento estuvo cuidada por el mismo relojero.

Entre los relojes que aún marcan las horas está el de la Basílica San Ponciano y el del edificio anexo de la Legislatura en 7 y 49 porque, cuando se refaccionó a nuevo, se puso especial atención en que ese aparato quedara en condiciones.

ATAQUES VANDÁLICOS

Los relojes de pie que remataban columnas artísticas, como el de 7 y 50, que ya no funciona, sufrieron en las últimas décadas un sin número de ataques vandálicos. También se perdió el que estaba en la cuadra de 10 entre 54 y 55.

Si bien algunos vecinos opinaron que esos relojes públicos ya no tienen razón de ser en virtud de que la mayoría sale a la calle con relojes o teléfonos celulares en los que puede verse la hora, lo cierto es que son parte del patrimonio público que define la estética urbana platense.

JERARQUÍA PERDIDA

En esa línea, Javier Ahumada destacó la jerarquía que le daban esas piezas a distintos edificios fundacionales y lamentó que se suspendiera el mantenimiento de muchos relojes de la Ciudad como por ejemplo el que se encuentra en el acceso a Los Hornos. Como contrapartida valoró que se destinen los recursos necesarios para mantener en hora el que se encuentra en el Palacio comunal.

Son parte del patrimonio que define la estética urbana de la Ciudad

“Es una máquina inglesa de 1886 fabricada por quienes hicieron el Big Ben, hay una réplica en la Torre de los Ingleses, es de los mas importantes que tiene la Ciudad y por suerte se realiza periódicamente su mantenimiento”, agregó el relojero.

Como dato agregó que ese reloj es mecánico, suena cada cuarto de hora y tiene una melodía especial para anunciar el cambio de hora.

El mantenimiento de relojes como ese se hace cada siete días, pero todos los meses hay que hacerles un control para verificar el estado del engranaje y si es necesario aceitarlo.

“Es una lástima que no haya una partida para mantener a todos los relojes de la Ciudad”, se lamentó Ahumada.

Un recorrido para apreciar otros antiguos relojes que aun funcionan deberá contemplar el del Senado y el que se encuentra en el edificio de Loterías y Casino, en 46 entre 6 y 7.

El relojero señaló que el mantenimiento de esas máquinas no es algo oneroso y consideró que solo hay que tener interés por el patrimonio público e invertir un poco.

Además recordó cuando se encargaba de mantener en condiciones el reloj que se encuentra en la basílica del Sagrado Corazón. “El costo era de 250 pesos por mes que era lo que salía el aceite que le ponía, pero me dijeron que no fuera mas y en la actualidad no funciona”, agregó.

EN LOS HORNOS DEJÓ DE FUNCIONAR EL HISTÓRICO RELOJ

Desde hace un largo tiempo, no funciona el histórico y emblemático reloj de 60 y 137.

En ninguna de las caras que tiene ese monumento de la localidad del oeste platense se puede ver la hora en forma correcta. Todos están desincronizados y parados.

Símbolo de ese emergente centro comercial de Los Hornos, desde hace varios meses que no funciona correctamente.

“Es una máquina que se había transformado en una referencia del centro comercial de Los Hornos, pero con el paso del tiempo quedó abandonado a su suerte”, dijo un vecino de la zona.