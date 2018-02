Durísima acusación de Elisa Carrió contra los Moyano: “Son criminales”

La diputada oficialista, en una entrevista con un diario uruguayo, le apuntó a los líderes de Camioneros, Hugo y Pablo, “no solo por el robo de dinero, sino también por muertes tapadas”. Respaldo a Macri

La líder de la Coalición Cívica y diputada de Cambiemos Elisa Carrió calificó de criminales al líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo, y defendió la lucha contra “la mafia sindical” del presidente Mauricio Macri, al que señaló que apoyará para una eventual reelección como jefe de Estado.

“Es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo (Moyano) seguro”, dijo la legisladora en una entrevista publicada ayer por el diario El País, de Montevideo, luego de una visita de Carrió a la capital uruguaya donde junto con el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, mantuvo reuniones con dirigentes del Parlasur.

Moyano “es el jefe”, respondió acerca de si el sindicalista es parte de esa “mafia”, y agregó: “cuando digo criminales digo criminales, no sólo de robo de dinero”.

“MUERTES TAPADAS”

“Hay muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas” dijo Carrió, y agregó: “Si en algo una avala al presidente Macri es en esta lucha”, al tiempo que remarcó que “Argentina no puede seguir en manos de las mafias”, por lo que es “una batalla que vale la pena dar”.

“Él (por Hugo Moyano) tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la justicia”, puntualizó, y lo relacionó con el ex presidente Néstor Kirchner al sostener que “el pacto con Moyano fue explícito hasta su misma muerte”.

“El principal pacto que tuvo Kirchner fue con Moyano, por eso se destruyeron todos los ferrocarriles y se habilitó todo el transporte terrestre que tenía que ver con camiones, lo que dejó sin logística y sin rutas al país”, consideró.

En ese sentido, Carrió dijo que Moyano “comenzó a poner las condiciones hasta que empezó también a condicionar a Kirchner”.

“Cuando los kirchneristas y sobre todo Moyano hablan de los oligarcas argentinos, yo siempre les digo no, la verdadera oligarquía es la degeneración de la aristocracia con el gobierno del dinero. Y realmente los verdaderos oligarcas de la Argentina están presididos por Kirchner, Moyano y todos los enriquecidos en los últimos veinte años”, aseguró la líder del de la Coalición Cívica.

“Yo di la lucha contra toda la corrupción kirchnerista”, aseguró. Estimó también que Macri puede acabar con la “mafia sindical”.

“Va a terminar bien. En Estados Unidos también un sindicalista prácticamente quiso tomar el país (hace referencia a Jimmy Hoffa, líder del sindicato de los camioneros acusado de tener vínculos con la mafia). Moyano es una persona parecida. Argentina no puede seguir en manos de mafias, esta es la batalla que hay que dar, y la tiene que dar el Presidente”.

Carrió sostuvo que Macri “ha ganado ampliamente las elecciones (legislativas de 2017) así que cuenta con todo mi aval”, pero aclaró que “hay que evitar otros errores justamente para tener el apoyo popular”.

REELECCIÓN

Además aseveró que “obviamente” apoyará la posible reelección de Mauricio Macri en 2019, si se sigue “cumpliendo el acuerdo que es república, lucha contra la corrupción, hambre cero y prosperidad económica y baja de impuestos”.

Por otra parte descartó volver a ser candidata. “A esta altura ya no compito más. La verdad es que estoy casi obligada a quedarme porque soy una especie de garantía. Todo el mundo dice: “Bueno, Lilita es la garantía”. No se de qué, pero soy la garantía de ciertas cosas. A mí la lucha contra la corrupción me llevó la salud, y me la llevó en serio. Yo entregué todo”.

En relación a Cristina Kirchner minimizó su proyección política. “No, no la veo a Cristina. Políticamente no la veo” y ante la insistencia del entrevistador en el sentido de que sigue siendo una líder política importante que fue electa senadora, Carrió dijo: “Sí, pero no tiene relevancia frente a un peronismo que se va unificando. El peronismo la odia a Cristina, el peronismo histórico, el peronismo de provincia. Ella odia a los PJ y los PJ la odian a ella. Así que eso divide. Lo que divide es ella”.

“Es la sociedad argentina la que está avanzando. La sociedad argentina no quiere más ladrones, quiere transparencia. Lo que dijo un presidente uruguayo (Jorge Batlle) de que la Argentina era corrupta, tenía razón”.

El viernes, Carrió mantuvo una reunión de trabajo con el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, a quien visitó en la Embajada Argentina en Montevideo, y compartieron ideas y proyectos con el fin de estrechar y afianzar vínculos entre Uruguay y Argentina para promover el intercambio en diversos ámbitos.

Si bien Carrió no se había pronunciado públicamente en los últimos días respecto de la marcha del 21 de febrero convocada por Moyano, el día de la protesta retwitteó un mensaje de Maricel Etchecoin, secretaria general de la Coalición Cívica-ARI, en donde afirma que “Cambiemos no va a ceder ante extorsiones de la Argentina del pasado”.

“Las mafias sindicales, los aprietes y amenazas no nos corren ni un centímetro del camino que decidimos tomar al fundar Cambiemos”, había dicho Etchecoin.