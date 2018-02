El Lobo regresa al Poli para recibir al Bataraz por la Liga

| Publicado en Edición Impresa

Luego de más de una semana de lo que fue la última presentación con derrota ante Rivadavia de Mendoza por 96-89, Gimnasia volverá ver por la Liga Argentina de Básquet. El equipo conducido por Héctor Santini hará las veces de local, en el Polideportivo Víctor Nethol, desde las 21, cuando se mida ante un histórico del básquet, como lo es Estudiantes de Olavarría.

El Lobo arrastra dos caídas consecutivas en la Liga y no termina de despegar del fondo en la Conferencia Sur, donde ostenta un récord de cuatro victorias y nueve derrotas. Por esto mismo, que el elenco de calle 4 deberá empezar a sumar obligatoriamente en todos los compromisos que dispute en su reducto. Sin embargo el rival de turno no presenta facilidad. El Bataraz es uno de los animadores del torneo y ocupa la quinta posición, con ocho triunfos y siete reveses. Los de Olavarría vienen de una dura caída en condición de visitante ante Temperley por 77 a 59. De esta manera, Gimnasia, más descansado, deberá aprovechar esa condición, ser intenso y agotar a un rival que, a priori, se presenta como complicado. Una buena para el local será la completa recuperación del alero Rafael Rosende. Sin embargo, quien no verá acción, aún sin recuperarse de un esguince de rodilla, es Lisandro Villa. El de hoy será el primer cruce entre ambos en la actual edición del certamen.