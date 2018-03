Otra intervención oficial hizo bajar al dólar a $ 20,51

| Publicado en Edición Impresa

El dólar cayó por tercer día consecutivo al cerrar en $ 20,51 para la venta al público tras otra fuerte participación del Banco Central con ventas de otros U$S 137 millones, según informó la propia entidad monetaria.

Con esta intervención, el Banco Central, acumula ventas en el mercado único de cambios por U$S 520,5 millones desde el lunes pasado, primer día en el que los operadores vieron aparecer de manera directa al BCRA en la plaza.

Hasta el viernes y con cuatro intervenciones en la semana pasada, el organismo monetario había vendido dólares en el mercado de cambios por U$S 383,5 millones. Las dos primeras participaciones fueron por U$S 30 el lunes y U$S 20 millones el miércoles y tomaron contundencia el jueves con U$$ 123 millones y el viernes con U$S 212,5 millones.

Las reservas internacionales del BCRA cerraron ayer en U$S 62.364 millones, U$S 658 millones por encima de las registradas el lunes pasado cuando inició su ingreso al mercado de cambios.

Así en el mercado minorista, el dólar cerró a un promedio de $20,51 para la venta y cedió 3 centavos con respecto al cierre del viernes y la baja trepa a 18 centavos desde el máximo de $ 20,69 alcanzado el miércoles pasado.

También cayó cuatro centavos en el mercado informal donde el denominado dólar blue quedó en $ 20,61. Por su parte, el dólar mayorista cerró a $ 20,20 cinco centavos debajo del final del viernes pasado.

Los analistas coincidieron en que la intervención del Central se hizo efectiva hoy cuando el dólar mayorista alcanzó un techo de $ 20,27. El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 648,8 millones y en el de futuros del MAE se hicieron solo US$ 2 millones.

LEVE SUBA DE LA BOLSA

En tanto, el índice Merval en la Bolsa porteña subió ayer 0,24%, hasta los 33.260,64 puntos, impulsado por el buen rendimiento de los papeles del sector bancario, que compensaron las importantes pérdidas que mostraron las acciones de Agrometal, Comercial del Plata y Central Costanera. El Grupo Financiero Galicia avanzó 4,51% y concentró un volumen que llegó a los $ 113,3 millones.