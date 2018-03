Expulsiones, la división del PJ y licencias psiquiátricas, sacuden al Concejo de Berisso

El concejal macrista expulsado armó unibloque mientras se define el regreso del massista Maxi Barragán

A pocas semanas del inicio de la actividad legislativa y de cara al tratamiento de varios proyectos polémicos, la relación fuerzas en el Concejo Deliberante de Berisso sigue expuesta a diferentes vaivenes de la política e inesperadas instancias.

En las últimas horas, por ejemplo, el concejal macrista Carlos Festa que fue expulsado de ese espacio político y del bloque de Cambiemos confirmó que no renunciará a su banca tal como se lo había pedido la dirigencia partidaria a partir del concepto de que “las bancas son de los partidos y no de las personas” y decidió crear un unibloque personal. De esa forma, el oficialismo de Cambiemos no sólo pierde un edil sino que debe contabilizar un nuevo espacio opositor en el mosaico político del Concejo Deliberante, que preside el joven radical Matías Nanni.

Tras las elecciones de octubre pasado, Cambiemos logró conformar una mayoría de 10 ediles pero sin quórum propio lo que, entre otras instancias, le impidió al intendente Nedela conseguir la aprobación de la emergencia económica del distrito.

En ese contexto se especula con que a pesar su enojo con la dirigencia de Cambiemos Festa tendrá un rol completamente opositor y los trascendidos indican que acompañaría algunas iniciativas propuestas por el Ejecutivo aunque exigiría el mismo apoyo a la hora de evaluar las iniciativas que presente.

“Algo es seguro y es que Festa al menos dará quórum para sesionar, después la manera en que vote habrá que ver”, confió ayer a este diario una fuente legislativa.

Como se ha informado, el Pro de Berisso expulsó al concejal Carlos Festa por “inconducta partidaria”, manera elegante de explicar los cortocircuitos que en los últimos meses el edil había tenido con sus compañeros de bancada, con el Ejecutivo y con la dirigencia Pro que encabeza el titular de Economía municipal, Alberto Amiel.

escena cambiante

“A Jorge (Nedela) le escriben el diario de Yrigoyen y no voy a ser parte de eso”, fue la frase que pegó fuerte en Cambiemos a la hora de decidir sacar a Festa de la escena partidaria.

Pero a los avatares por “el caso Festa” al oficialismo berissense se le suma otra instancia complicada: la irresuelta situación del concejal massista Maximiliano Barragán que sigue con licencia por psiquiatría pero que insiste en volver a ocupar su banca.

Como se ha informado, tras el alejamiento de Barragán Cambiemos sumó una banca puesto que su reemplazante, Lorena Rizutto había dejado el massismo para pasarse a la coalición del macrismo y el radicalismo.

Con ese cambio el oficialismo berissense lograba además mayoría y quórum propios puesto que todavía no había estallado la crisis con el concejal Festa.

De esta forma, el intendente Nedela vislumbraba un prometedor inicio de sesiones legislativas de cara a un año en que además de la emergencia económica que no pudo aprobar en los agitados últimos días de 2017, tiene otros proyectos en carpeta que podrían generar resistencia en el arco opositor.

Pero en cuestión de semanas todo cambió y ahora es incierto el destino de la mayoría y de la relación de fuerzas en el deliberativo berissense.

EL PJ DIVIDIDO

A los avatares descriptos que mantienen inestable la relación de fuerzas en el Concejo berissense se suma la todavía no resuelta interna del peronismo kirchnerista donde pese a las señales de unidad, los tres espacios en pugna mantienen sus diferencias.

“Nadie sabe qué pasará en los próximos meses con un peronismo en el que se siguen discutiendo liderazgos como si las elecciones partidarias no hubiesen pasado”, señaló un observador en referencia a los cuestionamientos de cada sector.