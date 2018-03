El novio engañado en sus propias narices que se lo tomó con humor

| Publicado en Edición Impresa

La selfie de Mariano, la ex y el tercero en disputa. “Mi novia no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”, posteó el novio engañado en la foto que se hizo viral en las redes/web

La infidelidad, como aseguran muchos tangos, no siempre es una herida abierta para el que la sufre. Prueba de esto es la reacción de un joven de Quilmes que descubrió a su novia cuando estaba a los besos con otro en una fiesta, y no tuvo mejor idea que registrar el momento con una selfie en la que aparecen los tres protagonistas, para luego subir la foto a las redes sociales y así mostrar la infidelidad con bastante humor.

“Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”, había escrito Mariano en su cuenta de Twitter para acompañar la foto.

La situación se difundió rápidamente en las redes sociales, que acompañaron el humor del joven ante su descubrimiento. La joven intentó explicarle lo sucedido pero, en la misma línea, su ex novio le replicó con otra humorada.

Las únicas tres palabras que recibió la chica como respuesta fueron “Soy khea bro”, un meme que se generó a partir de un video de YouTube.

El joven decidió compartir en las redes sociales los mensajes que ella le envió pidiendo que la perdone y se reconcilien. Y si bien aseguró que no pensaba subir los textos, dijo que, ante la insistencia de muchos, lo hizo, terminando la historieta con un “Sean felices”.

No obstante, y ante una nueva insistencia, el muchacho publicó el final de la conversación donde su ex novia le cuenta su versión de los hechos y lo ocurrido, sobre lo que él concluyó “te pudiste haber esmerado un poco más”.

“Bueno acá está el final de todo (nada del otro mundo) pero se que la mayoría quería saber quien era la chica más buscada de Argentina. Yo por miedo de los insultos que ella reciba no quería etiquetarla, pero bueno, se entiende que me lo tomé con humor y queda ahí”, finalizó el engañado Mariano.

La chica, en tanto, le había escrito “mi amor, no paro de llorar. Te quería pedir perdón, estaba muy en pedo y el Gordo me insistió un montón, me dijo una banda de cosas y no se cómo llegué a eso. No fue mi culpa porque el pibe provocó todo. Nunca quise lastimarte, que hayas estado ahí y te lo hayas tomado con humor me explota la cabeza, y encima se viralizó”.