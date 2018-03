Del Potro le dedicó el título a alguien muy especial

El tandilense Juan Martín Del Potro se consagró campeón del Masters 1000 de Indian Wells, Estados Unidos, al vencer al suizo Roger Federer por 6-4, 6-7 (8-10) y 7-6 (7-2) y le didicó el título a su recientemente fallecido perro César.

Como suele hacerse después de cada juego, el tenista se acercó a la cámara y realizó la dedicatoria con su firma.

How cute is this.



Delpo dedicates his win to Cesar, his dog who died last month pic.twitter.com/krc8RqgTw0