Garro: "El SAME cumple su primer año y ya atendió más de 13 mil emergencias en la ciudad"

En el marco del primer aniversario del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) en la ciudad, el intendente de La Plata, Julio Garro, reconoció a los a trabajadores mediante un acto realizado en la localidad de El Peligro. "Hicimos realidad un sueño que salva más de mil vidas por mes en distintos puntos de todo el partido", manifestó Garro.

El jefe comunal, junto a un equipo del SAME La Plata -integrado por médicos, choferes y operadores-, evaluó el funcionamiento del servicio durante los primeros 12 meses, remarcó la llegada de la asistencia médica a las distintas localidades y destacó la responsabilidad de los profesionales en el desarrollo de las tareas.

En ese sentido, se informó que el SAME La Plata ya realizó 13.066 atenciones, es decir que se asistieron en promedio de más de 1.080 casos mensuales.

Al respecto, Julio Garro, destacó: "El SAME no sólo cambió la manera de atender salvando miles de vidas, sino que también logramos bajar el tiempo de respuesta a 12 minutos, que es menos de la mitad del tiempo que tardaba una ambulancia con el sistema anterior".

En esa línea, aclaró que "detrás de cada número hay personas y familias que hoy tienen una nueva oportunidad gracias al profesionalismo con el que actúa el SAME, que brinda asistencia a vecinos de todas las localidades del partido". "Ahora no sólo tenemos consolidado el mejor servicio de emergencias médicas, sino que también somos un ejemplo para los municipios que todavía no lo tienen", expresó el mandatario local.

Cabe mencionar que el Sistema de Atención de Emergencias Médicas de La Plata cuenta con ocho bases fijas y una móvil para eventos especiales, en las cuales trabajan 45 médicos, 51 choferes y 22 radio-operadores.

A su vez, dispone de ambulancias equipadas con un monitor multiparamétrico, bolsas de vía aérea, trauma, parto y quemados, tubos de oxígeno, maletín de medicación y chalecos para adultos y niños. Tablas de traslado y un cardiodesfibrilador.

Por último, desde el área administrativa del SAME La Plata se comunicó que en los primeros dos meses del año 2018, se brindaron 2.389 atenciones.