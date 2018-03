La Selección llegó a Madrid con la mira puesta en España

Lionel Messi no entrenó en el predio del Real porque eligió hacer trabajos de gimnasio junto a los que fueron titulares ante Italia

| Publicado en Edición Impresa

La Selección Argentina, encabezado por su capitán y figura Lionel Messi y con dos bajas, las de Angel Di María y Sergio “Kun” Agüero, se instaló hoy en Madrid, donde el martes próximo jugará un amistoso ante España, el segundo de la gira que comenzó el viernes en Manchester con una victoria sobre Italia por 2-0.

El plantel albiceleste que dirige el santafesino Jorge Sampaoli llegó a la capital española procedente de Inglaterra y se hospedó en el Eurostar Tower Hotel. Los jugadores se dividieron rápidamente en dos grupos: por un lado los que sumaron minutos ante la Azzura junto a Messi y, por otro, el resto de los convocados.

Vale aclarar que el seleccionado de nuestor país llegó a tierras españolas sin Di María, debido a que en la victoria ante los tanos sufrió una lesión muscular (mialgia en la cara posterior del muslo derecho según el parte médico) y se decidió liberarlo para que se reintegre a su club, el PSG francés, y como se preveía tampoco está el “Kun” Agúero, con un golpe en la rodilla izquierda que le impidió jugar el primer amistoso y como no evolucionó lo marginó también del segundo compromiso de la fecha FIFA.

En cuanto a Messi, el astro rosarino no pudo jugar ante Italia debido a sobrecargas musculares (en los isquiotibiables y los aductores), pero es probable que lo haga frente a España, según lo admitió el propio jugador en declaraciones a la prensa. En España cruzan los dedos para que esté, ya que eso asegura una mayor cantidad de público presente.

TODOS ESPERABAN A MESSI EN EL PREDIO DEL REAL MADRID, PERO AL FINAL NO FUE

Desde hace semanas en España esperaban a que llegue este fin de semana para ver entrenando a Lionel Messi con su seleccionado en el predio del Real Madrid, el clásico rival del Barcelona. Pero ayer, finalmente, decidió quedarse en el gimnasio del hotel con aquellos jugadores que sumaron minutos ante Italia.

Conocida esta noticia, los principales diario de Madrid dejaron en claro que se quedaron con las ganas de ver al rosarino en la casa del Merengue, la misma que semana tras semana es la casa de Cristiano Ronaldo y compañía.

En cuanto a dicho entrenamiento en el “Campo Real Madrid”, Sampaoli aprovechó para que los jugadores que no jugaron ante Italia realicen algunos trabajos tácticos pensando en el partido ante España. El entrenador albiceleste aún no definió el once inicial y esperará hasta último momento para hacerlo.

¿Qué jugadores podrían estar desde el arranque ante la Roja? Además de Messi, pican en punta Gabriel Mercado, el platense Marcos Rojo, Marcos Acuña, Javier Mascherano, Ever Banega, Juan Perotti y Ángel Correa, mientras que Cristian Pavón también se ilusiona con tener su chance.

En cuanto al arco, hay que ver si Sampaoli le da minutos en la gira a Sergio Romero o, bien, le dará más minutos a Wilfredo Caballero. “Willy”, como se lo conoce, aprobó ante la Italia y sumó “porotos” para estar en Rusia. Además de los dos nombrados, también está en la gira Nahuel Guzmán, un número puesto para la lista de 23.

El seleccionado volverá a entrenar hoy y, luego del partido del martes, los jugadores convocados regresarán con sus clubes.

DAVID SILVA, DESCARTADO

El seleccionado albiceleste se medirá con España el martes a partir de las 16 en el estadio Wanda Metropolitano, la flamante casa del Atlético de Madrid que reemplazó al mítico Vicente Calderón el año pasado.

En cuanto al seleccionado español, el viernes igualó con Alemania (1-1) en la ciudad de Dusseldorf y también tendrá una baja para el amistoso, ya que ayer fue liberado el mediocampista David Silva, compañero de Agüero en el Manchester City inglés.

Silva fue reemplazado a los 26 minutos del amistoso con los teutones por Lucas Vázquez, y según informó mediante sus redes sociales la Federación Española de Fútbol (FEF) fue liberado “por motivos personales”.

Argentina jugará en Madrid el último amistoso antes de que el DT Sampaoli de a conocer la nómina definitiva de 23 jugadores que irán el Mundial de Rusia.

La Copa del Mundo en tierra rusa se jugará entre el 14 de junio y el 15 de julio, y la Argentina integrará el Grupo D junto a Islandia, Croacia y Nigeria.