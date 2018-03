El Gobierno de EEUU confirmó que se encuentra investigando a Facebook

El regulador comercial de Estados Unidos, la agencia FTC, confirmó que abrió una investigación sobre la protección de datos privados en Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica.

"La FTC toma muy en serio las preocupantes publicaciones recientes de la prensa sobre las prácticas de Facebook de protección de la privacidad", dijo Tom Pahl, director en funciones de la Oficina de Protección al Consumidor de la organización, citado en un comunicado.

Cambridge Analytica está acusada de hacerse de datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y usarlos para favorecer la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump.

"La FTC confirma que ha abierto una investigación sobre estas prácticas", agregó la organización, que habitualmente se niega a comentar sus investigaciones.

El organismo especificó que puede actuar contra las empresas "que no respeten sus compromisos sobre la privacidad, incluido el hecho de respetar el 'Privacy Shield', o quienes están involucrados en acciones injustas en detrimento de los consumidores".

Statement by the Acting Director of @FTC’s Bureau of Consumer Protection regarding reported concerns about @Facebook's #privacy practices: https://t.co/n0eMCspNzO pic.twitter.com/WTjXz0YTGR