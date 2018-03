Cada vez que pierde Argentina, explota Fantino: "Bilglia y Mascherano parecían un salero"

Alejandro Fantino volvió a ser muy crítico con la Selección Argentina tras la goleada que sufrió ante España por 6 a 1.

El periodista le pegó al entrenador Jorge Sampaoli y a algunos referentes como Javier Mascherano.

"Sampaoli puso a un tipo que por algo juega en China, los de Barcelona no son boludos. Siempre fue un desastre contra los rivales grandes".

"Ojalá sean campeones, pero jugando con un doble cinco como este...", y sorprendió al destacar que "para mí es Higuaín y 10 más, nos va a dar una alegría".

2015 fue esto!! @radiolared !! Pongan al linyera desde Inglaterra que anda con ganas de decir cosas!!! Dale Gus!!!!!! Tiene ganas de hablar de Sampa!!! pic.twitter.com/fSxdCss0OO — Alejandro Fantino (@fantinofantino) 27 de marzo de 2018

Pongan las radios para ver con la velocidad con la que las “ratas” se escapan por los tirantes. Serán los primeros en volver a “mamaderear” si estos pibes mejoran. Desde el 2016 que sostengo algunas cosas que hoy se notan. Ojalá yo sea el equivocado! — Alejandro Fantino (@fantinofantino) 27 de marzo de 2018

En tanto pidió probar a volantes como "Ascacíbar y Paredes". Más adelante, agregó que "Maradona es superior a Messi, y Messi para superarlo tiene que ganar un Mundial él solo".

Y reiteró las falencias para defendder: "No paramos a nadie en el medio y atrás. Fue un desastre. Mascherano no jugó contra Italia porque pensó que por su relación con jugadores de España no lo harían pasar vergüenza"