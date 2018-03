Aprobaron el uso del VAR para el Mundial de Rusia 2018

La Copa del Mundo de Rusia 2018, que se jugará entre el 14 de junio y el 15 de julio próximos, será la primera de la historia que contará con el sistema de Asistencia a los Arbitros por Video (VAR, según sus siglas en inglés), luego de que se aprobara hoy el uso de esa tecnología por la International Football Association Board (IFAB) en Zurich, Suiza.

"DECISIÓN HISTÓRICA: El IFAB aprueba el uso del videoarbitraje (VAR)", valoró la FIFA en su cuenta de Twitter oficial.

⚽️ 2 years testing, almost 1,000 matches, more than 25 competitions – the green light to VAR is given! What are the experiment results?



