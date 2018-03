Una entrerriana denunció que su marido la "obligaba a tener sexo virtual con extraños"

El hombre fue sentenciado a tres años de prisión en un caso inédito en el país

Una mujer de Entre Ríos fue sometida durante tres años por su marido a tener sexo virtual con extraños. Así lo denunció y logró que el hombre fuera condenado en 2017 a tres años de prisión y 360 horas de trabajo comunitario por el delito de "coacciones reiteradas", una sentencia inédita en el país.

Los chats sexuales se desarrollaron entre 2012 y 2015, y la víctima, de 41 años, confiesa, en diálogo con Infobae, que "no sabía cómo salir".

"Yo era como un perro y él me pateaba todo el tiempo. Hacía cosas sólo para complacerlo. Y la realidad es que no me estaba queriendo a mí misma, me hacía creer que valía algo y era justamente lo contrario", cuenta respecto a su calvario.

El final de la situación se dio cuando investigadores de la Policía de Entre Ríos llegaron a su domicilio, tras su denuncia, y realizaron un allanamiento. "Cuando entró la policía, Alberto me miró con cara de odio y me dijo '¡Lorena, ¿Qué hiciste?!'. Ahí me encerré en una habitación, no quería tener más contacto visual con él", relata de ese momento.

En cuanto a su relación, la mujer dice que al principio "cada uno estaba con sus estudios, no había una relación muy 'pegote'. Pero una vez que nació mi primer hijo y nos fuimos a convivir aparecieron los problemas. El tema del control constante y sus celos se hicieron imposibles de manejar".

Y detalló: "Me empezó a prohibir tener una vida social. Y yo le hacía caso en todo. Dejé de visitar a mi familia, con suerte los terminaba viendo una sola vez por mes, y prácticamente tenía prohibido salir con amigos. Dejé de tener vida social".

Finalmente, dio cuenta de los episodios de chats eróticos: "No recuerdo bien cuándo fue la primera vez que me obligó a participar en un video para otras, pero en su momento me hacía creer que también era un deseo mío. Cuando en realidad, yo sólo quería complacerlo a él".

Y aunque quisiera detenerlo, asegura "me decía que si dejaba de hacer esos chats, él había impreso varias páginas de su pantalla donde se me veía desnuda y que tenía pensado mostrárselas a todos mis hijos. Me aterraba la idea de sólo pensar en eso".