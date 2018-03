Paro de 36 horas en Berisso por atraso en el pago de salarios

| Publicado en Edición Impresa

El gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores municipales de Berisso convocó ayer a un paro de 36 horas como “represalia” a un nuevo atraso en el pago de los salarios por parte del Ejecutivo municipal.

Pese a que esa deuda se canceló hacia la tarde de ayer en que los trabajadores pudieron extraer de los cajeros automáticos el dinero de sus haberes, la medida no tuvo marcha atrás y fue considerada como “una respuesta” a la reiteración de los pagos con atraso.

Ante la postura de los municipales, Nedela informó a este diario que descontará los días de paro. “Nos dijeron si no aparece la plata no vamos a trabajar y la plata apareció lo antes que se pudo de manera que el paro es absolutamente injustificado” dijo el jefe comunal berissense.

En Berisso, como se ha venido informando, el municipio se comprometió a pagar los salarios en los primeros cinco días hábiles de cada mes pero en los últimos meses la administración del radical en Cambiemos Jorge Nedela no ha podido cumplir con ese compromiso debido a la crisis financiera por la que atraviesa el vecino municipio.

Hasta ahora, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso venía respondiendo con retención de tareas a partir del quinto día hábil en que no se hiciera efectivo el pago de sueldos pero en esa oportunidad se decidió avanzar con una medida de fuerza más dura.

En las últimas horas los municipales enrolados en el STMB marcharon al municipio donde quemaron neumáticos y entonaron cánticos de protesta.

“Al rato nomás nos avisaron que el dinero ya estaba depositado y que a la tarde iba a estar disponible en los cajeros automáticos lo que nos parece una tomada de pelo porque pareciera que tenemos que movilizarnos para que el problema se solucione casi inmediatamente”, expresó el secretario general adjunto del gremio, Claudio Hiser.

El gremialista dijo que se entrevistó con el intendente Jorge Nedela a quien le planteó la situación. “Yo le dije que parece que hicieran las cosas a propósito y me dio la razón pero me aseguró que el problema no es del municipio sino del Banco Provincia que no les permitió girar fondos en descubierto”, explicó Hiser.

Ante la situación el gremialista dijo que “aunque paguen no podemos dar marcha atrás con la medida de fuerza”.

El paro decretado por los municipales es “sin permanencia en los lugares de trabajo” por lo que afectará, se explicó, la recolección de residuos y otros servicios esenciales que presta esa vecina comuna.

El municipio de Berisso comenzará a ejecutar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que lleva adelante el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, buscando garantizar una prestación alimentaria adecuada a todos los niños y jóvenes escolarizados.

SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

En tanto, la comuna berissense se sumó ayer a los municipios que controlarán el desarrollo del Servicio Alimentario Escolar, al firmar el convenio respectivo entre ministerio de Desarrollo Social bonaerense y el intendente Jorge Nedela.

El ministro López Medrano dijo que “con el traspaso de la administración del SAE el municipio podrá tener mayor seguimiento y control de lo que pasa en las escuelas 85 escuelas con más de 11 mil chicos que necesitan alimentarse bien para favorecer su desarrollo”.

Por su parte, el intendente Jorge Nedela se refirió a la responsabilidad que asume la comuna al indicar que “es un desafío muy importante como Municipio para armar un equipo y seguir trabajando con las escuelas ahora con este servicio”.