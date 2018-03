El ex contador de los Kirchner dijo que pudo haber cometido "una burrada"

Víctor Manzanares, el detenido ex contador de la familia Kirchner, declaró que no ideó ninguna maniobra para eludir a la Justicia pero admitió que pudo "haber cometido una burrada" en su desempeño profesional, al declarar en el marco de la causa conocida como Los Sauces, dijeron hoy fuentes judiciales. Manzanares declaró ayer por casi tres horas frente al juez federal Julián Ercolini, a quien le solicitó la excarcelación o "aunque sea la prisión domiciliaria", según trascendió.

El ex contador de los Kirchner está detenido desde julio pasado por orden del juez federal Claudio Bonadio -que después le envió la causa a Ercolini- tras lo que el magistrado interpretó como un intento de eludir el accionar de la justicia. Manzanares fue detenido tras indicarle a los inquilinos de propiedades de los Kirchner que pagaran los alquileres en una cuenta distinta a la que lo venían haciendo, luego de que fuera intervenido judicialmente el condominio a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Ayer, cuando a Manzanares le preguntaron si sabía que el condominio estaba intervenido, el contador contestó que "no" y sostuvo que. si se lo hubieran dicho, igual pudo haber cometido "una burrada". "Eran tiempos muy locos, así que tranquilamente pude haber cometido una burrada", sostuvo.

"Imagínese, ¿voy a hacer algo como esto, una obstrucción, que me lleve a ir preso?”, le dijo Manzanares al juez, en presencia, entre otros, de su defensor oficial, Juan Martín Vicco, quien reemplazó al abogado Carlos Beraldi, que defiende en el expediente a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos. "Más allá de todas las consideraciones vertidas respecto a cómo fueron los hechos, y más allá de que quizás pueda llegar a compartir el criterio de la Cámara de Apelaciones y de la Cámara de Casación que denegaron mi excarcelación, en cuanto a que yo no debería desconocer la intervención al condominio, quiero decir que justamente eso es potencial y lo real es que yo la desconocía", sostuvo Manzanares.

"Lo que tendría que haber hecho el señor juez Bonadio antes que meterme preso es haber tenido la duda, mínimo eso, pero es más fácil ser `cowboy´ con pistolas en este país. El único cowboy sin pistolas fue Henry Kissinger, pero en Estados Unidos", dijo en su declaración. Hacia el final de la ampliación de la indagatoria que el mismo solicitó, sostuvo: “Me gustaría pedir mi excarcelación. Haría lo que fuera por estar en Río Gallegos, cerca de mis hijos. Si no me lo dan y me pudieran dar aunque sea la prisión domiciliaria, no tengo problema”.

Manzanares fue detenido el 17 de julio pasado en la ciudad santacruceña de Río Gallegos por orden del juez Bonadio, quien ya lo había procesado en abril como "organizador" de una "asociación ilícita", sin prisión preventiva. El juez de la causa Los Sacues entendió que habría cometido maniobras para obstaculizar la investigación, vinculadas con el cobro directo de alquileres de propiedades de los Kirchner para evadir el control judicial.

En el caso Los Sauces se investiga si la ex presidenta recibió dinero de parte de los empresarios amigos a través del pago de alquileres de los hoteles que pertenecen a la sociedad anónima que lleva ese nombre, a cambio de ser favorecidos con contratos y recursos del Estado. A lo largo de la investigación, Bonadio dispuso la intervención judicial de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, ante lo cual el contador Manzanares creó e inscribió en la AFIP un condominio formado por los sucesores Máximo y Florencia Kirchner, con las propiedades heredadas y las cedidas por su madre.

El 30 de mayo pasado, Bonadio extendió la intervención al mencionado condominio y ahí se produjo el incidente que desencadenó la detención de Manzanares: el 7 de junio del corriente año, el contador de los Kirchner indicó a los inquilinos que pagaran sus alquileres en una cuenta a nombre de Carlos Alberto Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y sindicado como socio de Máximo Kirchner.