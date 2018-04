Penel, sobre el supuesto penal para Boca: "Estoy seguro, la pelota no le pegó en el brazo"

El árbitro Ariel Penel mantuvo hoy su negativa sobre el supuesto penal del delantero de Independiente Gonzalo Verón en el clásico de anoche con el líder Boca Juniors, en Avellaneda, por la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Estoy ciento por ciento seguro, la pelota no le pegó en el brazo, le pega en la cabeza", aseguró esta mañana en una nota concedida a TyC Sports.

Los jugadores y el director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, reclamaron airadamente esa jugada, que de haber sido sancionada, podría haber significado el empate de Boca a los 45 minutos del segundo tiempo.

Verón saltó en el área de Independiente para defender un envío aéreo y antes que el uruguayo Nahitan Nández cabeceara, la pelota parece pegar en el brazo izquierdo extendido del delantero.

Penel defendió su decisión incluso ante la hipotética aplicación del VAR (sistema de videoarbitraje): "Tampoco lo hubiera cobrado porque las imágenes no muestran con claridad que la pelota haya impactado en el brazo".

Durante las protestas, el árbitro expulsó al capitán de Boca, Pablo Pérez, sobre quien dijo que "tuvo una reacción injustificable".

Finalmente, Penel no quiso especular sobre una posible sanción del Colegio de Árbitros como suele ocurrir con los jueces que tienen una tarea deficitaria en algún partido. "A mí no me corresponde hablar de eso, siempre me preparo para volver a jugar", concluyó.