La sancionaron por ir a la escuela sin corpiño y sus compañeros protestaron

La polémica se desató en las últimas horas en un colegio público de Villa Urquiza

Una joven que cursa cuarto año en una escuela pública del barrio porteño de Villa Urquiza fue sancionada por no usar corpiño, según se conoció en las últimas horas.

En diálogo con los medios, la estudiante de la escuela Nº12 Reconquista explicó que la rectora la vio en el pasillo y le dijo "que no podía venir sin sostén", la hizo firmar una observación y le envió una nota a sus padres. Asimismo, remarcó que "si no quiero usar corpiño, no tengo que usar corpiño".

La madre de la joven se acercó a la institución y según contó en un móvil televisivo le dijeron que sancionaron a su hija "por usar un vestido con tiritas".

La situación generó que sus compañeros decidieran apoyarla. Le pidieron una reunión a la rectora pero no lo consiguieron, por lo que optaron por empapelar la escuela con consignas a favor de la joven.

"Mi corpiño no define que tan buena alumna soy", "La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco" y "La ropa no define nuestro rendimiento escolar" fueron algunas de las frases de los carteles que confeccionaron.

En facebook, el posteo de una compañera expresó: "Estamos expuestos a recibir este tipo de sanciones cuando vemos en las condiciones que tenemos que ir a estudiar, todos los dias pedimos que limpiem que arreglen las aulas y no lo hacen, protestamos por esto y por muchas cosas mas".