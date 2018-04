Ya suena un candidato para suceder a monseñor Aguer en el Arzobispado de La Plata

El actual arzobispo se retira en mayo y ya se menciona a Víctor Manuel Fernández, cercano al Papa, para el cargo

| Publicado en Edición Impresa

Monseñor Víctor Manuel Fernández, rector hasta ahora de la Universidad Católica Argentina (UCA) dejará el cargo y en su lugar asumirá el médico Miguel Ángel Schiavone, que recibió la confirmación del Vaticano para su designación. Al mismo tiempo, el arzobispo platense, Héctor Aguer, que cumplirá el 24 de mayo 75 años, la edad en la que está establecida para el retiro, deberá ser reemplazado. Hay altas probabilidades de que su sucesor en la curia local sea monseñor Fernández.

Cercano al Papa Francisco, Fernández señaló al referirse a su alejamiento de la Universidad Católica: “En realidad, no puedo planificar nada. Solo esperar que dentro de algunas semanas se me comunique mi nuevo destino. Sabiendo que llegará pronto, preferí dejarle las manos libres a mi sucesor en la UCA. Seguramente, me nombrarán obispo de alguna diócesis, pero todavía no se me ha informado cuál.”.

“Tucho”, como se lo conoce, nació en Córdoba y tiene 55 años. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de la capital de esa provincia y obtuvo la licenciatura en Teología con especialización bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Le restaban dos años de gestión al frente de la UCA, pero, aseguran, él no quería un segundo período como rector. El Sumo Pontífice le pidió oportunamente que se quedara en la Universidad con el compromiso de que cuando encontrara una arquidiócesis adecuada, iba a mandarlo allí.

En sus ocho años de gestión, Fernández completó la construcción de los cuatro campus de la UCA (Buenos Aires, Mendoza, Paraná y Rosario), incluida la iglesia mayor de Puerto Madero. Creó, asimismo, el Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica, la facultad de Ciencias Sociales, la sede Colegiales del Colegio Santo Tomás de Aquino y el colegio Papa Francisco, en Mendoza. También abrió la Coordinación de Compromiso Social, que ofrece programas sociales y educativos en villas de la capital federal.

Fernández fue nombrado obispo por el papa Francisco en 2013. “Yo mismo le recordé al Santo Padre que, en su momento, habíamos acordado siete o como máximo ocho años en la UCA. Y sobre todo ahora, que soy obispo, mi lugar natural es una diócesis, así como me parece natural que el rector de la universidad sea un laico. El tiempo más feliz de mi vida fue cuando fui párroco en Río Cuarto. Por eso hace ya un tiempo que estaba esperando que me designaran en una diócesis, sea cual fuere, dijo al explicar su alejamiento de la Universidad.

Dentro de la estructura eclesiástica, Fernández ocupa un cargo en la Conferencia Episcopal Argentina, donde es Presidente de la Comisión de Fe y Cultura.

Aguer, que cumplirá 75 años el mes próximo, se convirtió en arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata el 12 de junio de 2000, por sucesión, en reemplazo de Carlos Galán, que había llegado al límite de edad.

Un rector laico

Schiavone será el primer rector laico en la historia de la UCA, después de dos obispos y tres sacerdotes. Doctor en Medicina, graduado en la UBA, es especialista en Clínica Médica y doctor en Salud Pública. Se desempeñó como subdirector del Hospital Fernández entre 2001 y 2007 y fue subsecretario de Salud porteño entre 2008 y 2009. Hasta ahora se desempeñaba como decano de la facultad de Ciencias Médicas de la UCA.