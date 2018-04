“El Gobierno no controla a las empresas porque es el dueño”, dijo Camaño

| Publicado en Edición Impresa

“El Gobierno no controla a las empresas. Y no las controlan porque es dueño de las empresas. Por eso el empecinamiento en no querer tratar el tema (de las tarifas) y buscar todo tipo de artilugios. Esta política de Estado es un muy buen negocio para los empresarios y un muy mal negocio para todos los argentinos”, sostuvo la presidenta del Bloque del FR-UNA, Graciela Camaño, en la ciudad de Córdoba, donde se realizó una nueva cumbre del PJ no kirchnerista.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue el encargado de recibgir a los legisladores nacionales peronistas que responden a los gobernadores, massistas y dirigentes del randazzismo, en el inicio del segundo encuentro de este espacio cuyo objetivo es ser la estructura partidaria para un candidato no kirchnerista en las elecciones de 2019.

En el Centro Cívico de la capital cordobesa, Schiaretti -uno de los referentes peronistas que tiene una cordial relación con el Gobierno nacional junto al salteño Juan Manuel Urtubey- encabezó un almuerzo partidario con el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Pichetto, y su par en Diputados, Pablo Kosiner, junto a la titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, entre otros.

Durante el encuentro, el senador Miguel Ángel Pichetto se pronunció a favor de una “renovación del peronismo” y defendió la idea de armar una estructura partidaria que se diferencie del kirchnerismo.

Pichetto declaró que es necesario “armar una estructura para el 2019 que tenga una clara diferencia con lo que ya pasó” durante la gestión del kirchnerismo.

“Los que estamos aquí entendemos que hay que construir algo nuevo”, dijo y afirmó que no tiene ningún problema de carácter personal con la ex presidenta Fernández de Kirchner, pero que hoy se está proyectando un “proceso de renovación, de cambio que se diferencie con lo que ya pasó”.